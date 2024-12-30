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ثقافة وفنون

علاء مبارك ينعى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

علاء مبارك وأحمد
علاء مبارك وأحمد عدوية، فيتو

نعى علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد.

وكتب علاء مبارك، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بمنصة “إكس”، تويتر سابقا، منشورا قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون؛ فقدت مصر فنانا كبيرا؛ الفنان الشعبي الأصيل أحمد عدوية، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وفاة الفنان أحمد عدوية

وكان الفنان ياسر عدوية نجل شقيق المطرب أحمد عدوية قد أعلن أمس عن وفاة عمه، حيث أكد في تصريح خاص لفيتو عن رحيل“أحمد عدوية”، عن عمر يناهز 79 عاما.

ويعتبر الفنان أحمد عدوية  من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، حيث يعتبر الأب الروحي لمن جاؤوا بعده مثل حكيم. 

قام أيضًا "عدوية" بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة، كما أن الكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه قد مدحوا صوته مثل محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وقد وصل الأمر أنه في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح إمبو» وغنّى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ «خسارة خسارة».

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