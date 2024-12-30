الثاني الأخطر، 4 أنواع للإصابة بمرض السكر

مرض السكر من الأمراض المزمنة وله عدة أنواع ويظل يصاحب المريض طوال حياته.

وكشف الدكتور عاطف بسيوني أستاذ علاج السكر بالمعهد القومي للسكر عن وجود ٤ أنواع لمرض السكر منها السكر من النوع الأول الذي يصيب الأطفال.

وأشار إلى أن النوع الثاني من السكر يصيب البالغين والنوع الثالث هو السكر الثانوي والنوع الرابع هو سكر الحمل.



وأوضح أن النوع الأول من السكر الذي يصيب الأطفال يحدث نتيجة تحطم خلايا الأنسولين في الجسم بسبب التعرض لفيروس أو حدوث نشاط جهاز المناعة تسبب في تدمير خلال الأنسولين.



النوع الثاني يصيب ٩٥% من المرضى نتيجة أسباب وراثية

وتابع حديثه بأن النوع الثاني يصيب ٩٥% من المرضي نتيجة أسباب وراثية يحدث فيه مقاومة الأنسولين بينما النوع الثالث وهو السكر الثانوي يحدث بسبب ظهور أجسام مضادة في الدم تسبب نقص في الأنسولين.

مرض السكري



سكر الحمل

وأكد أن سكر الحمل يحدث نتيجة زيادة مقاومة الأنسولين في جسم السيدة الحامل ويظهر في النصف الثاني من شهور الحمل.



وأكد أن مريض السكر جزء من خطة العلاج وعليه أن يتبع نظاما غذائيا صحيا ويتابع أعراض المرض لديه ويحصل على العلاج ويبحث عن أي مضاعفات.



وكشفت وزارة الصحة عن أهم مؤشرات الإصابة بمرض السكر والتي يجب عند ظهورها إجراء تحاليل الإصابة بمرض السكر والكشف لدى الطبيب.

وتشمل أهم المؤشرات:

١-التبول المتكرر

٢- عطش مستمر وجفاف الفم

٣-فقدان وزن بشكل ملحوظ

٤- رؤية ضبابية أو تدهور في النظر

٥- جوع مفرط والأكل بشراهة

٦- تعب وإرهاق مستمر

٧-صعوبة التئام الجروح

٨- التهابات متكررة، خاصة في الأصابع وحول الأظافر

وقالت وزارة الصحة إن أى إنسان يشعر بأعراض مرض السكر عليه إجراء تحليل السكر الصائم أى بعد 8 ساعات من صيام الليل والمعدل الطبيعي له من 70 إلى 90، كما يجب إجراء تحليل السكر الفاطر بعد تناول الطعام بساعتين أى أن المعدل الطبيعي أقل من 140.

تحليل السكر التراكمي

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تحليل السكر التراكمي يوضح قياسات مرض السكر آخر 3 أشهر ويكون المعدل الطبيعي 5.7.

وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت القياسات في معدلها الطبيعي فإن المريض لا يعاني من مرض السكر.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض انخفاض مرض السكر في الدم تشمل:

أعراض انخفاض السكر في الدم

ضعف عام

دوار

الجوع الشديد

الارتجاف والتعرق

أعراض مرض السكر

أوضحت وزارة الصحة أن أعراض مرض السكر تتضمن:

١- فقدان الوزن.

٢- عدم وضوح الرؤية.

٣- شدة العطش.

٤- الإجهاد.

٥- كثرة التبول.

٦- الجوع المستمر.

مضاعفات الإصابة بمرض السكر

وكشفت وزارة الصحة عن مضاعفات مرض السكر، منها حدوث هبوط السكر وارتفاع في مرض السكر بشدة نتيجة تناول جرعات علاج زائدة أو بذل مجهود بدني لا يعتاده المريض.

ارتفاع نسبة السكر بالدم

وأشارت إلى أن المجهود الأقل من المعتاد يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر بالدم، موضحًة أن اضطراب مرض السكر يسبب المضاعفات، حيث توجد مضاعفات مزمنة تؤثر في كل أعضاء الجسم.

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