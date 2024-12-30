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رياضة

شبانة عن عقوبات لجنة الانضباط: مجلس جمال علام كان بيشتغلنا

جمال علام، فيتو
جمال علام، فيتو

اتحاد الكرة، انتقد الإعلامي محمد شبانة، تصريحات جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن عدم معرفته سبب صدور قرارات لجنة الانضباط في عهده.

مجلس علام أخفى قرارات لجنة الانضباط

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: "بيان اتحاد الكرة، أكد أن قرارات لجنة الانضباط تم إخفاؤها ولم يتم إعلانها في عهد مجلس جمال علام".

تصريحات جمال علام تدعو للضحك

وتابع: "اتحاد جمال علام (كان بيشتغلنا) طوال 6 أشهر، وكان دائما هناك تأكيدات بأن لجنة الانضباط لم تخطر الاتحاد بالقرارات".

وأردف: "تصريحات جمال علام الأخيرة تدعو للضحك والحسرة، وأنه لا يعرف سبب عدم الإعلان عن قرارات لجنة الانضباط في وقتها".

عقوبة محمد سراج 3 أشهر

وأتم: "اتعجب من عقوبة محمد سراج، عضو مجلس الأهلي، بسبب منشوره على الفيس بوك، ومنعه من ممارسة أي نشاط للكرة لمدة 3 أشهر، وحسين الشحات اعتدى على الشيبي بالقلم وتم إيقافه مباراتين فقط".

تصريحات جمال علام عن قرارات الانضباط

وعلق علام في تصريحات تليفزيونية عن تأخر إعلان عقوبات لجنة الانضباط، قائلا: "قيل إني أغلقت الأدراج على العقوبات، لكنني لا أملك أدراجًا من الأساس! كل العقوبات التي أعلنت لها علاقة بالمسابقات ما الداعي لإخفائها؟ هذه الأمور لا تحتاج إلى لجنة الانضباط، والمفترض أن تُحول لها أمور أكبر من ذلك".

وواصل: "اللجان القضائية داخل اتحاد الكرة مستقلة وليس عليها سلطان، والعقوبات عندما تُصدر يتم إرسالها للأندية، ولا نُعلن عنها على الصفحة الرسمية، مجلس الإدارة ليس له دخل في الإعلان عنها، هذه القرارات تخص لجنة الانضباط أنا لم أمنع الإعلان عنها، ولا توجد لأحد مصلحة في عدم إعلانها، من المفترض أن لجنة الانضباط هي التي تُرسل العقوبات للإدارة التنفيذية، ومنها إلى الأندية".

وأكمل: "العقوبات لم تكن معقدة. لم أرَ داعيًا لتحويلها إلى لجنة الانضباط وأخذ كل هذا الوقت، كان من الأفضل أن تصدر عن لجنة المسابقات وتُعلن فورًا". 

 

 

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