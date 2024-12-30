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ثقافة وفنون

موعد ومكان تشييع جثمان نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

أحمد عدوية، فيتو
أحمد عدوية، فيتو

غيب الموت المطرب أحمد عدوية، قبل ساعات قليلة عن عمر يناهز 79 عاما.

وكشفت الأسرة عن تشييع جنازة الفنان أحمد عدوية بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد حسين صدقي بالمعادي، والدفن في مقابر السيدة عائشة.

المطرب أحمد عدوية

 ويعتبر الفنان أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، حيث يعتبر الأب الروحي لمن جاؤوا بعده مثل حكيم. 

 

قام أيضًا "عدوية" بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة، كما أن الكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه قد مدحوا صوته مثل محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وقد وصل الأمر أنه في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح إمبو» وغنّى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ «خسارة خسارة».

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أحمد عدوية الفنان احمد عدوية المطرب أحمد عدوية مقابر السيدة عائشة مسجد حسين صدقى

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