غرق وهبوط أرضي، طوارئ في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

لم تسلم شوارع وميادين الإسكندرية من غرق بعض شوارعها بمياه الأمطار والتى تحولت إلى برك وبحيرات من المياه وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار الغزيرة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة.

وتسببت الأمطار فى تحول بعض المناطق إلى برك طينية واستعانة البعض من أهالى المناطق الألواح الخشبية للعبور عبر الطرق بالإضافة إلى تعرض منطقة سيدى جابر شرق المحافظة لهبوط أرضي أمام أحد العقارات

كما تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حى شرق بالإسكندرية الهبوط الأرضى أمام العقار رقم ٥٢ شارع عبد اللطيف الصوفانى سيدي جابر، عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بوجود الهبوط انتقلت خليفة إلى الموقع برفقة الإدارات المعنية وتبين أن سبب الهبوط كسر بماسورة مياه، تم على الفور الإصلاح بمعرفة شركة مياه الشرب فرع الابراهيمية وتم تأمين الهبوط بمعرفة مديرية الطرق ووضع طبقة أساس.



وانتشرت سيارات الصرف الصحي والعاملين بها فى شوارع وميادين المحافظة، وفقا لتعليمات اللواء محمود نافع رئيس الشركة، لرفع وكسح مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام السائقين والمواطنين وتلبية كافة احتياجات وشكاوى المارة.

بينما كثف مسئولو ورؤساء الأحياء من تواجدهم في كافة الميادين والشوارع العامة بالتنسيق مع العاملين بشركة الصرف الصحى لكسح مياه الأمطار وتطهير الشنايش والمطابق وفقا لتعليمات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية.

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الأثنين 30 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدا الأثنين 30 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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