الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أثار الجدل بتقبيل جيهان السادات واقتحم غرفة نجوى فؤاد، وفاة جيمي كارتر مهندس كامب ديفيد

جيمى كارتر، فيتو
جيمى كارتر، فيتو

وفاة جيمى كارتر، أعلنت الولايات المتحدة، مساء اليوم، عن وفاة الرئيس الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، الذي أكمل عامه الـ 100 فى أكتوبر الماضي.

وفاة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق

جيمي كارتر، الذي تولى رئاسة أمريكا من عام 1977 إلى عام 1981، خضع خلال الأشهر الماضية من نهايته عمره لرعاية المسنين في ولايته جورجيا، والذي انتخب حاكمًا لها سابقًا، قبل وصوله إلى البيت الأبيض.

ودخل جيمى كارتر، مزارع الفول السوداني السابق، دخل عالم السياسة لأول مرة في الستينيات من القرن العشرين كعضو في مجلس الشيوخ عن الولاية، لا يزال "مندمجًا عاطفيًا مع من حوله من الناس ولا يزال يخوض تجارب ويضحك ويحب"، وفقًا لتصريحات أدلى بها حفيده جيسون في سبتمبر الماضي.

جيمى كارتر، فيتو
جيمى كارتر، فيتو

وحصل جيمى كارتر على جائزة نوبل للسلام، لا تزال لديه طموحات سياسية، إذ أكد حفيد كارتر إنه قال: "أحاول فقط أن أتمكن من التصويت لصالح كامالا هاريس" في إشارة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية التى تمت نوفمبر الماضى، وفاز فيها دونالد ترامب.

وظهر جيمي كارتر، خلال الاحتفال بعيد ميلاده المئوي على كرسي متحرك مرتديًا قبعة زرقاء، وتجمع حوله أفراد عائلته ومحبوه بينما كانت الطائرات الأمريكية تحلق فوق المكان تكريمًا له.

كما الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة له في مقطع فيديو تكريمي سجله أمام صورة كارتر في البيت الأبيض، وقال:"لقد كنت دائمًا قوة أخلاقية لأمتنا والعالم وصديقًا عزيزًا لجيل ولي ولعائلتنا".

جيمى كارتر مهندس اتفاقية كامب ديفيد 

ويعرف المصريون جيمى كارتر، لكونه مهندس اتفاقية السلام (كامب ديفيد)، بين مصر وإسرائيل، وارتبط بعلاقة وثيقة مع الرئيس الراحل أنور السادات.

وقبل تدهور حالته الصحية، أعرب الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، عام 2018 عن شعوره بالفخر للدور الذي ساهم به في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل من خلال إبرام معاهدة كامب ديفيد.

وأكد خلال رسالة بعثها وقتها، لحضور منتدى الجامعة الأمريكية في الذكرى الأربعين لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، أن السادات كان محقا في اعتقاده أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على القيام بدور ذي مغزى في حل القضية الفلسطينية، ليس فقط بسبب مكانتها كقوة أعظم ومؤثرة وذات مصالح متعددة في المنطقة، ولكن أيضا بسبب تأييدها لإسرائيل وكونها الداعم الأكبر لها.

بوسة جيمى كارتر لسيدة مصر الأولى جيهان السادات

وعلقت سيدة مصر الأولى سابقا، الراحلة جيهان السادات فى لقاء تلفزيوني لها عام 2015، على جدل مقطع فيديو القديم يرصد جانبًا من رقصها مع الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، والذي أثار الكثير من الجدل.

كارتر وجيهان السادات، فيتو
كارتر وجيهان السادات، فيتو

وقالت جيهان السادات: "كنت فى البيت الأبيض عنده وعرض عليا الرقص كنت هعمل ايه أضربه بالقلم مثلًا؟" وأضافت فى جزء آخر من الحوار "وإحنا مسافرين وبيودعنا باسنى من هنا وهنا هقوله إيه بس؟ عندهم دى عادية وطبيعية زى ما تكون بتسلم على واحد"، مشيرة إلى أنه اعتذر فيما بعد عن الموقف وأنه لا يتماشى مع عاداتنا.

اقتحام جيمي كارتر غرفة نجوى فؤاد 

وعام 2022، روت الراقصة الشهيرة نجوى فؤاد، مؤق مثير لها مع جيمى كارتر، وقالت وقتها: "جيمي كارتر لما جاء مصر قال لمسئول في وزارة الخارجية إنه عايز يشوفني وكان معاه مراته وبنته، وأنا كنت بشتغل في فندق كبير، ولما روحت الفندق لقيته فاضي فقالولي أصل وزارة الخارجية عاملة عزومة لمسؤول كبير".

واستطردت: "لما لقيت الفندق فاضي وكنت بستعد لفقرة الرقص بتاعتي، قلت أدخل أوضتي أغير ملابسي وأصلح مكياجي طالما الفندق فاضي ومفيش حد وفجأة لقيت قدامي كارتر فرحبت بيه وعملت له شو".

وأضافت نجوى فؤاد: "كارتر دون تعليق له عن العرض الذي قدمته في دفتر، وقال هنرى كيسنجر له حق يحب الست دي لأنها حلوة أوي، وكارتر مكانش جاي يشوفني أعجبه ولا لأ لكن علشان يشوف ليه كيسنجر كان بيجري ورايا ليه وفيها إيه زيادة عن نساء أوروبا وأمريكا الجمال".

محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان معرض جيمي كارتر بمكتبة مصر العامة (صور)

عميد كلية كارتر: المنافسة بين هاريس وترامب متقاربة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كامب ديفيد وفاة جيمى كارتر جيمي كارتر كارتر

مواد متعلقة

في ذكرى ميلاده، فنانون أجادوا تجسيد شخصية السادات

محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان معرض جيمي كارتر بمكتبة مصر العامة (صور)

السناوي: اتفاقية كامب ديفيد هدفها تهميش الدور المصري في المنطقة (صور)

رئيس الحزب الشيوعي المصري: نطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد

ads

الأكثر قراءة

وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

أثار الجدل بتقبيل جيهان السادات واقتحم غرفة نجوى فؤاد، وفاة جيمي كارتر مهندس كامب ديفيد

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة ببعض المحافظات بسبب موجة الطقس السيئ

موعد ومكان تشييع جثمان نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

بعد إصابته بسرطان البروستاتا، آخر تطورات الحالة الصحية لنتنياهو

محمد عدوية ناعيا والده: رحل حنون القلب وجابر الخواطر

منوعات

المزيد

مخترع الذكاء الاصطناعي يحذر من قضاء AI على البشر خلال العقد المقبل

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد 29/12/2024

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم قراءة حظك اليوم والأبراج؟ أزهري يحسم الجدل (فيديو)

ما حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب ؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية