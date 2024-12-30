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سياسة

محلل سياسي: مصر تتعرض لحروب وجودية والمؤامرة تكشفت بشكل كامل

محمد نور، المحلل
محمد نور، المحلل السياسي، فيتو

قال محمد نور، المحلل السياسي: إن المؤامرة التي تُحاك ضد مصر والمنطقة أصبحت واقعية، حيث تكشفت بشكل كامل، وعلى الشارع المصري أن يتحمل ويصبر أمام كافة المخططات الموجودة في المنطقة، والتي تستهدفه في المقام الأول.

 

محاولة إثارة الفوضى في الشارع المصري

وأضاف: 2024 كان عام الشائعات بامتياز، فهناك الكثير من الشائعات صدرت خلال هذا العام من أجل إثارة الفوضى في الشارع المصري، بهدف تدمير الدولة من الداخل من خلال نشر الشائعات والأكاذيب.

 

عامل السيطرة على الدولة 

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أن الداخل المصري هو العامل الحاسم في السيطرة على الدولة المصرية.

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تعرض مصر لحروب وجودية 

وأكد: أن مصر تتعرض لحرب وجودية، فالمنطقة مُشتعلة بصورة لم تحدث من قبل في كافة الاتجاهات بصورة لا يمكن أن تتخيل.

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