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موعد إغلاق تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المديريات بالمحافظات المختلفة تلقى طلبات للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025.

 

ويستمر تلقي طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025 حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

 

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن على تيسير الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025.

 

وتستهدف الوزارة من خلال مسابقة الأم المثالية 2025، تكريم النماذج المثالية من الأمهات، حيث تتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة "كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية "واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدى المجالات "الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.

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موعد اغلاق تلقي طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025 مديريات التضامن الاجتماعي مسابقة الأم المثالية وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الأم المثالية التضامن الاجتماعي

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