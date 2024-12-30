مصدر أمني: وفاة ضابط شرطة وفردين في انفجار غازي داخل أكاديمية الشرطة
صرح مصدر أمني، بوقوع انفجار غازي أثناء أعمال الصيانة بأحد المخازن بأرض فضاء داخل أكاديمية الشرطة ووفاة ضابط شرطة وفردين.
وفاة ضابط شرطة وفردين في انفجار داخل أكاديمية الشرطة
وأوضح المصدر، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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