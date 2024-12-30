مصرع 66 شخصًا في حادث سير جنوبي إثيوبيا

إثيوبيا، لقي أكثر من 66 شخصًا مصرعهم في حادث سير جنوبي إثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحلية أمس الأحد.

وقالت إدارة الصحة في إقليم سيداما عبر فيسبوك: إن "حادث سير أودى بـ 66 شخصًا حتى الآن"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن أربعة أشخاص آخرين يتلقون العلاج في مستشفى بونا العام المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.