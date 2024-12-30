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خارج الحدود

مصرع 66 شخصًا في حادث سير جنوبي إثيوبيا

حادث سير في إثيوبيا،
حادث سير في إثيوبيا، فيتو

إثيوبيا، لقي أكثر من 66 شخصًا مصرعهم في حادث سير جنوبي إثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحلية أمس الأحد.

وقالت إدارة الصحة في إقليم سيداما عبر فيسبوك: إن "حادث سير أودى بـ 66 شخصًا حتى الآن"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن أربعة أشخاص آخرين يتلقون العلاج في مستشفى بونا العام المحلي.

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اثيوبيا حادث سير جنوبي إثيوبيا فيسبوك مستشفى بونا

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