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رياضة

إبراهيم فايق: إقالة ميكالي خلال ساعات وهذا المدرب بديلا له

روجيرو ميكالي، فيتو
روجيرو ميكالي، فيتو

ميكالي، قال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه على شاشة قناة mbc مصر 2: إن مجلس إدارة اتحاد الكرة ينوي توجيه الشكر إلى البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، خلال الساعات القادمة ومنحه مرتب ثلاثة أشهر قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقده مع اتحاد الكرة.

وائل رياض، فيتو
وائل رياض، فيتو

وأضاف فايق، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة استقر على إلغاء منتخب 2010، وإعادة وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب بدلًا من ميكالي، خاصة أن وائل رياض يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، بعدما قضى عاما كاملا مديرا فنيا له قبل تعاقد مجلس جمال علام الخواجة البرازيلي.

طالع المزيد: فرمان جديد لمجلس أبو ريدة يحسم مصير ميكالي مع منتخب الشباب

تخفيض راتب ميكالي

 

وفي وقت سابق، علمت فيتو أن هاني أبو ريدة ينوي تكليف أحد أعضاء المجلس بعقد جلسة مع ميكالي والتفاوض معه من أجل تخفيض راتبه إلى 50 ألف دولار بدلا من 85 ألف دولار وكذلك تخفيض مرتبات طاقمه المعاون من الأجانب، خاصة أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة تتمثل في ضعف الموارد الدولارية في السوق المصرية وارتفاع مستمر في سعر الدولار، وهو ما يحمل خزينة اتحاد الكرة فوق طاقتها 

فسخ عقد ميكالي ومنحه الشرط الجزائي

بذلك يكون هاني أبو ريدة قد رمى بالكرة في ملعب البرازيلي ميكالي، فإما أن يوافق على تخفيض راتبه وبذلك يضمن استمراره على رأس الجهاز الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005، أو يتم فسخ عقده ومنحه الشرط الجزائي والعودة إلى بلاده.

ويحسم مجلس هاني أبو ريدة بشكل رسمي مصير ميكالي خلال اجتماعه الرسمي الأول، والمقرر انعقاده قبل منتصف ديسمبر الجاري.

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عقد ميكالي مدته أربع سنوات

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أعلن في شهر سبتمبر الماضي إتمام تعاقده مع ميكالي مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005، بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجيلوس 2028، دون أن يكون مسئولا عن نتائج منتخب الشباب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، أو نتائج الفراعنة الصغار في بطولة أمم إفريقيا 2025.

يشار إلى أن ميكالي قاد منتخب الشباب قبل أيام قليلة للتأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس العالم للشباب 2025.

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ميكالي مجلس ادارة اتحاد الكرة منتخب الشباب مواليد 2005 منتخب 2010 وائل رياض هاني ابو ريدة

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