بالأماكن والأسعار، التفاصيل الكاملة لحجز أراضي الإسكان المتوسط

يستمر التقديم وحجز أراضي الإسكان المتوسط، والتي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة، وذلك حتى يوم 6 /1 /2025.

وننشر التفاصيل الكاملة لقطع الأراضى بالمدن الجديدة كالتالي:

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر 122 قطعة أرض بمتوسط مساحة 150 مترا مربعا بسعر 3538 جنيها للمتر بإجمالي 530 ألف جنيه للأرض والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني مسكن.

وتطرح بمدينة برج العرب الجديدة 1132 قطعة أرض بمتوسط مساحة 272 - 377 مترا بسعر 3420 جنيها بإجمالي 943 ألف جنيه.

وتطرح بمدينة بدر 60 قطعة أرض بمساحات تتراوح ما بين 276 - 324 مترا مربعا بمتوسط سعر 4152 جنيها للمتر بإجمالي 1.195 مليون جنيه والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني مسكن حتى يوم 6 /1 /2025.

وتطرح بمدينة المنيا الجديدة 495 قطعة أرض بمتوسط مساحة 276 مترا بسعر 3420 جنيها بإجمالي 943 ألف جنيه.

وتطرح بمدينة السادات 1270 قطعة أرض بمتوسط مساحة 276 مترا بسعر 3606 جنيهات للمتر بإجمالي 995 ألف جنيه.

وتطرح بـمدينة أسيوط الجديدة 31 قطعة أرض بمتوسط مساحة 150 مترا مربعا بسعر 3150 جنيها للمتر بسعر إجمالي 474 ألف جنيه.

وتطرح بمدينة بني سويف الجديدة 150 قطعة أرض بمتوسط مساحة 150 مترا مربعا بسعر 3169 جنيها بإجمالي 478 ألف جنيه.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة 204 قطعة أرض بمتوسط مساحة 209 أمتار مربعة بسعر 3584 جنيها بإجمالي 749 ألف جنيه والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني مسكن.

وتطرح بمدينة غرب قنا 223 قطعة أرض بمتوسط مساحة 209 أمتار مربعة بمتوسط سعر المتر 903 آلاف جنيه، والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني مسكن.

وحجز الأراضي بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد "مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر.

أنظمة سداد قطع الأراضي الإسكان المتوسط

ونستعرض أنظمة سداد قطع الأراضي كالتالي:

-سداد مبلغ جدية حجز وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه مصري لا غير (بالإضافة إلى مبلغ 1000 جم) فقط ألف جنيه مصري لا غير (مصروفات دراسة لا تُرد).

-استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض) خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفق نسبة استكمال السداد المقدمة من المواطن، ووفقًا لإخطار التخصيص المرسل من جهاز المدينة والمحدد به رقم الحساب الذي سيتم استكمال السداد عليه.

- سداد باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

-في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى %2 طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

الاسترداد: في حالة عدم الترسية يتم رد مبلغ جدية الحجز علي الحساب الوارد منه المبلغ بذات العملة الوارد بها مع تحمل الحاجزين قيمة المصاريف البنكية.

خطوات حجز أراضي الإسكان

وتنشر خطوات حجز أراضى كالتالي:

-الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

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