مدير المسابقات برابطة الأندية يكشف سبب إفلات جوميز من عقوبة لجنة الانضباط

جوميز، أشار طه عزت، مدير إدارة المسابقات بـرابطة الأندية المصرية، إلى أن جوزيه جوميز كان من المفترض أن يتم إيقافه في الدوري السعودي إذا صدرت العقوبة قبل رحيله، لكنه غادر الزمالك قبل إصدار العقوبة.

لم نتسلم قرارات لجنة الانضباط

وقال طه عزت في تصريحات عبر برنامج "الكابتن": "حتى الآن لم نتسلم قرار لجنة الانضباط الخاص بمباراة الأهلي وبيراميدز، وبعد استلام القرار من اتحاد الكرة سيتم تنفيذ العقوبة".

وتابع: "سنتسلم القرار من المجلس الجديد، وسيتم تنفيذ العقوبة فور استلامها، ولا يجوز إيقاف اللاعبين بناء على بيان على السوشيال ميديا، المخاطبات الرسمية هي الأساس".

طه عزت مدير المسابقات برابطة الأندية المصرية، فيتو

مصير عقوبة جوميز

وعن رأيه في توقيع العقوبة على جوميز بعد رحيله عن الزمالك، قال: "عقوبات لجنة الانضباط يجب أن تُصدر حتى لو تأخرت، ومن المفترض أن تلازم العقوبة اللاعب أو المدرب في حال رحيله للدوري الذي سيتواجد فيه".

تنفيذ العقوبات فور استلامها

واستكمل: "الأمر مختلف مع جوزيه جوميز، لأن العقوبة صدرت ضده ولم يكن متواجدا في نادي الزمالك، كان من المفترض أن يعاقب جوميز بالإيقاف في الدوري السعودي ولكنه غادر الزمالك قبل إصدار العقوبة".

واختتم: "سيتم تنفيذ العقوبات فور استلامها، ولا يجوز إيقاف اللاعبين أو المدربين بناء على بيان في السوشيال ميديا، المخاطبات الرسمية هي الأساس".

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