يبحث العديد من الموظفين وطلاب المدارس والجامعات لعام 2025، عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025، وهي أول إجازة في العام الجديد 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 فهي تكون اول اجازة رسمية في العام الجديد 2025 للموظفين والطلاب.

وعن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025، فمن المقرر أن تكون يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل 2025، وهو موعد إجازة عيد الميلاد المجيد رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد.



عدد أيام إجازات المصريين في يناير 2025

وتتضمن عدد أيام إجازات المصريين في يناير 2025 ما يلي:

ـ 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

كما يشمل شهر يناير إجازات أسبوعية تتوافق مع أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع وهي أيام.

الجمعة 3 يناير 2025.

السبت 4 يناير 2025.

الجمعة 10 يناير 2025.

السبت 11 يناير 2025.

الجمعة 17 يناير 2025.

السبت 18 يناير 2025.

الجمعة 24 يناير 2025.

السبت 25 يناير 2025.

وبالتالي يصبح مجموع الإجازات الرسمية والأسبوعية في شهر يناير 9 أيام.

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن:

- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).

- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).

- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025)

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

الإجازات المرضية للموظفين

وشملت الإجازات المرضية عن طريق القومسيون الطبي ما يلي:

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة القومسيون الطبي من التأمين الصحي.

موعد اجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 , فيتو

- يستحق الموظف هذه الإجازة المرضية 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية لثاني مرة لمدة 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي المحدد له.

- إذا أراد الموظف الحكومي الحصول على إجازة مرضية للمرة الثالثة، خلال مدة خدمته، فيحق له الحصول على إجازة مرضية 6 أشهر، بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي لمن هو أقل من 50 عامًا، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز السن المذكورة.

إجازة مرضية استثنائية

إجازة مرضية استثنائية بأجر قيمته 75% وشملت ما يلي:

- إذا استمر مرض الموظف، وفقًا لتقرير القومسيون الطبي، يمنح إجازة استثنائية لمدة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له، وإذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقًا لتقرير القومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.

- إذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عامًا، مد إجازته المرضية بعد الـ6 أشهر المرضية التي حصل عليها «3 ثم 3 أشهر»، يتقاضى 75% من الأجر الوظيفي له.

- إذا استمر الموظف مصابًا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الـ6 أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من القومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي إنه لا يحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.

- إذا استمر الموظف المريض مصابًا بمرض يصنف على أنه مزمن لا يرجى شفاؤه بعد مرور عام، يحدد القومسيون الطبي، ما إذا كان مرضًا يرجى شفاؤه أم لا، ويقرر بناء عليه إحالته للمعاش، أو استمراره في الخدمة.

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