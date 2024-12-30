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أخبار مصر

استعدادات وزارة النقل خلال احتفالات رأس السنة

مترو، فيتو
مترو، فيتو

انتهت وزارة النقل من الاستعدادات الخاصة بتأمين المترو والسكك الحديدية خلال احتفالات رأس السنة، وعلى مدى العام من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة إجراءات تأمين وسائل النقل، سواء المترو أو السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل والمواصلات.

احتفالات رأس السنة 

وتم الاتفاق على تكثيف التواجد الأمني بداخل القطارات والمترو وبمحيط المحطات وعلى الأرصفة لتأمين المترو ومنع أي محاولة لتهديده.
 

وعقدت شركة المترو وهيئة السكك الحديدية، اجتماعا مع قيادات شرطة النقل ومباحث مترو الأنفاق لبحث خطط التأمين بالتعاون مع شرطة النقل ومباحث السكك الحديدية، لمنع أي محاولة لتهديد سلامة الركاب خلال احتفالات رأس السنة.


وشملت الإجراءات التأمينية المشددة بالمترو، الرقابة على الأرصفة وعلى المحطات وداخل القطارات، مع التأكيد على الركاب بعدم التواجد على الرصفة لأكثر من رحلة والعمل على تجنب إثارة المشكلات أو مخالفة قواعد المترو والتعليمات الخاصة بالتشغيل.

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