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رياضة

عضو الاتحاد السكندري: المنافسة في الدوري صعبة بسبب الأخطاء التحكيمية

الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد السكندري، فيتو

الاتحاد السكندري، انتقد محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري مستوى التحكيم في مباراة الزمالك، والتي انتهت بخسارة زعيم الثغر بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الدوري المصري، للموسم الجاري.

تعرضنا لأخطاء تحكيمية غير عادية

وقال محمد أحمد في تصريحات تليفزيونية: "الظروف التي تعرضنا لها غير عادية، وأوجه الشكر لفريق الاتحاد السكندري، على ما قدموه أمام الزمالك خاصة في الشوط الأول، وكنا متقدمين فنيا، وكان ممكن نكسب 1 أو 2 بعد إضاعة بنجامين لهدفين محققين".

مباراة الزمالك والاتحاد، فيتو
مباراة الزمالك والاتحاد، فيتو

نطالب بالعدالة التحكيمية

وتابع عضو الاتحاد السكندري: “في البداية أريد أن أعرف ما العائد أو الاستفادة من الأخطاء التحكيمية؟.. نطالب بالعدالة من الموسم الماضي، وهناك ضغوط جماهيرية، والمنافسة في الدوري بنظامه الحالي صعبة للغاية، والنقطة فيه بتفرق في مشاركتك مع الـ 9 الأوائل أو مع الـ 9 المنافسين على الهبوط”.

الزمالك يضرب الاتحاد السكندري بثنائية

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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