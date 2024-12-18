أخبار مصر: مفاجأة عن حالة عادل إمام الصحية، أمريكا تنفض يدها من دعم أوكرانيا، تحذير عاجل من الأرصاد، الموت يفجع محمد النني

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة عمة اللاعب محمد النني نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي

أعلن الكابتن ناصر النني والد اللاعب المصري محمد النني نجم نادي الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر عن وفاة شقيقته سلوى النني عمة اللاعب.

مصطفى الفقي يكشف مغزى رسالة بشار الأسد الأخيرة وموقف مصر من الجولاني

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: "النظام السوري سقط بنظام عسكري غير منظم وسوريا أمام وضع لم نكن نتوقعه".

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا إلى 4 محافظات، مؤكدة تعرضها لسقوط أمطار خلال ساعات بحسب ما أشارت إليه آخر صور الأقمار الصناعية.

خبير يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن عقد إعارة ثنائي نادي إنبي زياد كمال ومحمد حمدي، إلى الزمالك مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة بهيئة الثروة المعدنية

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف بعض العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للعمل بوحدتي الثروة المعدنية والتعاون الدولي في نطاق إشراف المكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.

واشنطن ترد على ضلوعها في اغتيال جنرال روسي كبير في أوكرانيا

أكدت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أن لا علاقة لها بعملية اغتيال ضابط رفيع المستوى في الجيش الروسي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنها، لكنها نددت بـ"الفظاعات" التي ارتكبها.

مستهتر وغير مؤثر، رمضان السيد يطلب رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يجب رحيل جميع اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في يناير القادم ما عدا أشرف داري وعلي معلول.

عائلات فلسطينية تقاضي الخارجية الأمريكية لدعمها الجيش الإسرائيلي

أظهرت دعوى قضائية أن عائلات فلسطينية رفعت دعوى قضائية على وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، بسبب دعم واشنطن للجيش الإسرائيلي وسط حربه في غزة التي أدت لاستشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتسببت في أزمة إنسانية.

رامي إمام يكشف مفاجأة عن حالة الزعيم الصحية ويرد على اعتزاله الفن بـ"كلمتين" (فيديو)

نفى المخرج رامي إمام، الشائعات التي تطارد الزعيم عادل إمام، حول حالته الصحية، قائلا: “ الزعيم يتمتع بصحة جيدة ويستمتع بوقته مع أحفاده”.

رويترز: حلف الناتو يتولى مهمة تنسيق المساعدات العسكرية لكييف بدلا من أمريكا

قال مصدر اليوم الأربعاء إن حلف شمال الأطلسي «ناتو» تولى مهمة تنسيق المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا بدلًا من الولايات المتحدة مثلما كان مقررًا في خطوة اعتبرت على نطاق واسع أنها تستهدف حماية آلية الدعم في مواجهة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يهاجم الحلف.

السياحة والآثار تختتم اليوم تلقى طلبات الشركات للحصول على حصة الحج المباشر

تختتم وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات شركات السياحة للمشاركة في باقات الحج المباشر والمخصصة للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج أو قيامهم بعمل مناسك الحج خلال آخر 5 سنوات.

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2024.

بعد تفتيشه ومسحه ضوئيًّا، ماذا وجد المسعفون الأتراك داخل سجن صيدنايا؟

أنهى مسعفون أتراك مساء الثلاثاء عمليات بحث كانوا باشروها أول أمس الإثنين عن أقبية أو زنزانات يعتقد أنها مخفية تحت الأرض في سجن صيدنايا بسوريا، وفق ما أعلن مدير الوكالة التركية لإدارة الكوارث أوكي ميميش.

كله موثق بالأوراق، إنبي يرد على مخالفة إعارة محمد حمدي للزمالك لوائح الفيفا

أكد أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي أن عقد إعارة محمد حمدي إلى صفوف نادي الزمالك، تم مراجعته من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

جمال إسماعيل، الفنان المتدين الذي عشق قراءة القرآن بصوته، وشارع شهير في الجيزة يحمل اسم شقيقه

فنان قدير من الزمن الجميل، ابن بيئة فنية شهيرة، فوالده موسيقار وشقيقه الأكبر هو الموسيقار علي إسماعيل، نبرة صوت وحضور متميز.

شقيق الجولاني وذو خطاب استعلائي، من هو ماهر الشرع وزير الصحة في الحكومة السورية

أثار تعيين ماهر الشرع، شقيق أحمد الشرع الملقب بـ"الجولاني" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، وزيرًا للصحة في الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا موجة من الجدل والاستنكار الواسعين، حيث يخشى كثيرون من تكرار نهج التوريث السياسي المعروف في عهد عائلة الأسد.

أشرف نصار يرد على مفاوضات الأهلي لضم ياو أنور وأسامة فيصل

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، ما تردد عن مفاوضات النادي الأهلي لضم ياو أنور وأسامة فيصل في الفترة القادمة.

طهران: "ديون الأسد" ستسددها الحكومة السورية الجديدة

أكدت طهران أن ديونها على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ستدفعها الحكومة السورية الجديدة.

لقاء الصدفة، طارق العريان يكشف كواليس تعارفه بزوجته نيكول سعفان (فيديو)

كشف المخرج طارق العريان، بداية قصة حبه لزوجته الحالية نيكول سعفان، لافتًا إلى أن الصدفة لعبت دورها في قصة الحب مع زوجته.

ديروط كلها في وداعها، جنازة مهيبة لـ"شريهان" ضحية ميكروباص أسيوط التي ضحت بنفسها لإنقاذ ابنتيها (فيديو)

في مشهد مهيب شيع المئات من أهالي مركز ديروط في أسيوط، اليوم الأربعاء، جثمان “شريهان عثمان صدقي” ضحية حادث سقوط ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية بأسيوط، بقرية بني مسارة بديروط، وذلك بعد العثور على جثمانها بعد رحلة بحث لمدة 10 أيام.

خادمة القرآن الكريم لمدة 70 عاما، قصة الشيخة توحيدة عثمان التي نعاها وزير الأوقاف

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى الشيخة توحيدة عثمان علي علي، التي وافتها المنية أمس الثلاثاء بعد رحلة مباركة قضتها في خدمة كتاب الله الكريم وتعليمه لأجيال متتابعة، سائلًا الله تعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة، وأن يجعل القرآن الكريم شفيعًا لها.

الخارجية الأمريكية: مكافأة الـ ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات قائمة عن الجولاني

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، أن المكافأة البالغة ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "الجولاني" تقود للقبض عليه لا تزال قائمة.

كتيبة الإعدام، 3 أشقاء يتخلصون من شقيقتهم، وهذا ما فعلوه بجثتها قبل إلقائها في نيل سوهاج

تخلص 3 أشقاء من شقيقتهم وقيامهم بدفن جثتها داخل مسكن والدهم بمركز أخميم في سوهاج ثم استخراج جثتها ووضعها في جوال وإلقائها بنهر النيل.

ارتفاع البسلة والبصل وانخفاض جديد في الطماطم والبطاطس، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

لقد حان وقتي نعم أنا الأفضل، فينيسيوس يوجه رسالة قوية لمنتقدي فوزه بجائزة "ذا بيست"

لقد حان وقتي.. نعم، أنا أفضل لاعب في العالم، هكذا رد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، على منتقديه بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

الكشف عن وثائق "خطيرة" بشأن برنامج إسرائيل النووي

أظهرت وثائق رفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة عرفت منذ ستينيات القرن الماضي أن إسرائيل يمكنها إنتاج بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة في مركز ديمونة للأبحاث النووية.

ارتفاع عدد قتلى زلزال فانواتو العنيف، واستمرار البحث على محاصرين تحت الأنقاض (فيديو)

يواصل رجال الإنقاذ في فانواتو، اليوم الأربعاء، البحث عن أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض بعد زلزال قوته 7.3 درجة هز بورت فيلا عاصمة الدولة الواقعة في المحيط الهادي أمس الثلاثاء، مما أودى بحياة 14 شخصًا وألحق أضرارًا بمبان تجارية وسفارات ومستشفى.

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