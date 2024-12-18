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ارتفاع عدد قتلى زلزال فانواتو العنيف، واستمرار البحث على محاصرين تحت الأنقاض (فيديو)

من آثار الزلزال المدمر،
من آثار الزلزال المدمر، فيتو

يواصل رجال الإنقاذ في فانواتو، اليوم الأربعاء، البحث عن أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض بعد زلزال قوته 7.3 درجة هز بورت فيلا عاصمة الدولة الواقعة في المحيط الهادي أمس الثلاثاء، مما أودى بحياة 14 شخصًا وألحق أضرارًا بمبان تجارية وسفارات ومستشفى.

وقال مسؤول في الصليب الأحمر على موقع "إكس"، نقلًا عن حكومة فانواتو، إن ما لا يقل عن 200 شخص يتلقون العلاج من الإصابات في المستشفى الرئيسي بالعاصمة ومراكز طبية أخرى مع تأكيد وفاة 14 شخصًا.

 

وفيات وإصابات عديدة

وقالت شرطة فانواتو في بيان إن هناك وفيات وإصابات عديدة، دون إعطاء رقم.

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون في فانواتو لقطات لأشخاص مصطفين للحصول على الوقود والسلع الأساسية صباح اليوم. واستمرت جهود الإنقاذ في أحد المباني المنهارة حيث حوصر أشخاص تحت الأنقاض.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مركبات محطمة تحت الأنقاض، وصخورا متناثرة عبر طريق سريع وانهيارات أرضية بالقرب من محطة الشحن الدولية في بورت فيلا.

وانهارت أعمدة خرسانية في مبنى يضم بعثات أجنبية في العاصمة، منها السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والنيوزلندية، جراء الزلزال القوي.

 

هزات ارتدادية

وهزت توابع عدة، أحدها قوته 6.1 درجة، فانواتو خلال الليل.

وقال رئيس الوزراء المؤقت شارلوت سالواي إن لجنة الكوارث الوطنية أعلنت حالة الطوارئ وفرضت حظر تجول لسبعة أيام في المناطق الأكثر تضررا. وطلب مساعدة دولية.

فرق بحث وإنقاذ

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن طائرتين عسكريتين ستقلعان إلى فانواتو صباح اليوم مع فريق مساعدة طبية وآخر للبحث والإنقاذ.

وقالت نيوزيلندا إنها سترسل طائرة للتحقق مما إذا كان بإمكان الطائرات الهبوط في فانواتو، حيث لا يزال المطار الدولي مغلقا.

وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 116 ألف شخص، أي نحو ثلث سكان الجزيرة، تأثروا بالزلزال.

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رجال الإنقاذ في فانواتو زلزال بورت فيلا المحيط الهادي هزات ارتدادية

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