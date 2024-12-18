مصطفى الفقي يكشف مغزى رسالة بشار الأسد الأخيرة وموقف مصر من الجولاني

سوريا بعد بشار الأسد، قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: "النظام السوري سقط بنظام عسكري غير منظم وسوريا أمام وضع لم نكن نتوقعه".

انتماء أحمد الشرع للمشروع الإسلامي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: “انتماء أحمد الشرع إسلامي أكثر منه عروبي، ولا يشير بإلحاح إلي إسرائيل أو فلسطين، والخطاب السياسي له يؤكد بأنه ليس من دعاة الحرب ضد إسرائيل أو داعما للقضية الفلسطينية بدليل أنه لن يسمح بأن تكون سوريا أرضا للانطلاق ضد إسرائيل”.



تركيا بالنسبة للجولاني

وتابع: إسرائيل ليست الدولة التي تستقبل هذه الأفكار المعتدلة بإيجابية وهذا يجب أن يعلمه أحمد الشرع الشهيرة بالجولاني الذي يتحمس للتقاليد السورية المحافظة والقيم الإسلامية، وينتقد إيران علنا وتركيا بالنسبة له “أم العروسة”.

ولفت إلي أن أحمد الشرع نتاج لتكوين فكري جديد في المنطقة، وبالتأكيد هناك إحساس عام بذكاء القيادة الجديدة في سوريا والشرع يتصرف بدراسة واضحة لكل التطورات ويبدو كأنه معد لذلك حيث يرسل رسالة طمأنة للغرب ورسائل تهدئة لإسرائيل ويتجاهل العرب من منطلق قرائته بأنه التواصل معه تحصيل حاصل.

وتابع:"تركيا تبارك قيادة أحمد الشرع لسوريا وتدعمه بقوة، الشرع يقترب من النموذج الإسلامي التركي الأقرب للتفكير الأردوغاني، وخلال الفترة الأولى سيكون مسالما للجميع وبعد ذلك ستتضح الصورة".

رسالة بشار الأسد في بيانه الأخير

وأكد: أن بشار الأسد يحاول تبييض وجهه في بيانه الأخير، وهذا البيان موجه للطائفة العلوية لأنه يبدو أنه خذلها.

الكتالوج السوري في عصر أحمد الشرع

وأوضح: الكتالوج السوري الان يختلف عن الكتالوج الثوري التقليدي في الوطن العربي، والشرع يهتم الآن بالأولويات السورية ويفكر في تحقيق مصلحة الشعب السوري فقط، والسوريون يتحمسون للشرع وأحسنوا استقباله.

ولفت: إلي أن مصر محسوبة على التيار الإسلامي المعتدل ولا أتوقع أن يكون هناك عداوة بينها وبين سوريا الفترة المقبلة.

موقف أحمد الشرع من إسرائيل

وأكد: أن أحمد الشرع لم يأت ببرنامج لمعاداة إسرائيل بل جاء ببرنامج لمصلحة بلده من الدرجة الأولى

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