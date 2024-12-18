ديروط كلها في وداعها، جنازة مهيبة لـ"شريهان" ضحية ميكروباص أسيوط التي ضحت بنفسها لإنقاذ ابنتيها (فيديو)

في مشهد مهيب شيع المئات من أهالي مركز ديروط في أسيوط، اليوم الأربعاء، جثمان “شريهان عثمان صدقي” ضحية حادث سقوط ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية بأسيوط، بقرية بني مسارة بديروط، وذلك بعد العثور على جثمانها بعد رحلة بحث لمدة 10 أيام.

وكانت "شريهان" قد ألقت بطفلتيها من السيارة قبل الغرق، وتم إنقاذهما قبل من الغرق، وظلت عملية البحث على جثمانها لمدة 10 أيام كاملة حتى تمكن صياد بقرية نزلة سرقنا من العثور على جثة "شريهان"، طافية علي سطح الماء ببحر يوسف إحدي التفرعات من الترعة الإبراهيمية التي غرقت فيها السيارة.

وأدى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على الفقيدة في مسجد صدقي عبد الله بقرية ديروط الشريف بحري البلد، استعدادًا لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

وخيمت مشاعر الحزن والأسى بين أسرة وأصدقاء المعيدة بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، أثناء تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

واشحت مواقع التواصل الاجتماعي بأسيوط بالسواد والتعليقات الحزينة، وقالت إن أهالي ديروط بالكامل يتوافدون لدفن جثمان السيدة "شريهان" والدة الطفلتين، مطالبين بالدعاء لها.

وكان المهندس صدقي عثمان، شقيق شريهان عثمان إحدى ضحايا ميكروباص ديروط المنكوب بأسيوط، قد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يحث فيه المواطنين بتكثيف الدعاء من أجل العثور على شقيقته المفقودة، مطالبًا المواطنين بعدم الضغط عليه نفسيا وترويج الشائعات الكاذبة بالعثور على جثمانها، مؤكدًا أنه لن يمل ولن يكل حتى يتمكن من العثور على جثمان شقيقته ومواراته بمدفنها.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا تحمل أرقام (٦٢٥٤ ي.ص.ج) بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه

وعلى الفور أمر محافظ أسيوط بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث، وتم إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي.

كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

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