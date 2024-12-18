وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة بهيئة الثروة المعدنية

استمرارًا للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية المتميزة التي يذخر بها القطاع بما يسهم في استكمال مسيرة تطوير وتحديث قطاع التعدين بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والشاملة، أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف بعض العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للعمل بوحدتي الثروة المعدنية والتعاون الدولي في نطاق إشراف المكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وشمل القرار تكليف الدكتور الجيولوجي أحمد عبد السميع والجيولوجية أسماء محمد نديم والجيولوجية يسرا عثمان عبد الخالق.

كما شمل القرار تكليف المحاسب مروان سامي الصاوي مدير إدارة انشطة المسئولية المجتمعية بشركة أويل الحمراء للقيام بمهام نائب رئيس الهيئة للشئون المالية.

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