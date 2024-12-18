الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السياحة والآثار تختتم اليوم تلقى طلبات الشركات للحصول على حصة الحج المباشر

مناسك الحج، فيتو
مناسك الحج، فيتو
ads

تختتم وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات شركات السياحة للمشاركة في باقات الحج المباشر والمخصصة للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج أو قيامهم بعمل مناسك الحج خلال آخر 5 سنوات.

 

طرح برامج وباقات الحج السياحي

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أنه يمكن لشركات السياحة الاشتراك في تلك باقات الحج المباشر من خلال التقدم بطلب لمكتب الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية موضحًا به العدد الذي ترغب الشركة في تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية الموافقة وفقا لما تراه مناسبا، وذلك بحد أقصى اليوم الأربعاء.

معايير اختيار برامج وباقات الحج السياحي 

وكانت غرفة شركات السياحة قد أعلنت توفير فرص حج من خلال طرح باقات حج مميزة للمواطنين دون قيد أو شرط على المواطن وذلك تحت مظلة رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ تلك البرامج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار شركات السياحة الحج المباشر باقات الحج المباشر قرعة الحج مناسك الحج الحج السياحى

مواد متعلقة

آخر موعد لتلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي

السياحة تختتم غدا تلقي طلبات الشركات للحصول على حصة بباقات الحج السياحي

بالأسماء، 315 فائزا في قرعة الحج بمحافظة أسيوط|صور

وزيرة التضامن: التنسيق مع الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الفائزين بقرعة الحج

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في اليوسفي والفراولة وارتفاع الجوافة، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

بعد تفتيشه ومسحه ضوئيا، ماذا وجد المسعفون الأتراك داخل سجن صيدنايا؟

كتيبة الإعدام، 3 أشقاء يتخلصون من شقيقتهم، وهذا ما فعلوه بجثتها قبل إلقائها في نيل سوهاج

كله موثق بالأوراق، إنبي يرد على مخالفة إعارة محمد حمدي للزمالك لوائح الفيفا

مصطفى الفقي يكشف مغزى رسالة بشار الأسد الأخيرة وموقف مصر من الجولاني

مستهتر وغير مؤثر، رمضان السيد يطلب رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

عائلات فلسطينية تقاضي الخارجية الأمريكية لدعمها الجيش الإسرائيلي

السياحة والآثار تختتم اليوم تلقى طلبات الشركات للحصول على حصة الحج المباشر

منوعات

المزيد

تبرعت بواحدة والثانية أتلفها الحمل، تفاصيل ثالث عملية لزراعة كلية خنزير لمريضة

روسيا تطور منظومة "كالينكا" لمكافحة محطات "ستارلينك" التابعة لـ إيلون ماسك

الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مئات الأقمار لتزويد الأرض بالإنترنت

السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

المزيد

انفوجراف

فينيسيوس يعانق الذهب، جوائز الأفضل 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية