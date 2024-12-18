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محافظات

كتيبة الإعدام، 3 أشقاء يتخلصون من شقيقتهم، وهذا ما فعلوه بجثتها قبل إلقائها في نيل سوهاج

مديرية أمن سوهاج،
مديرية أمن سوهاج، فتو

تخلص 3 أشقاء من شقيقتهم وقيامهم بدفن جثتها داخل مسكن والدهم بمركز أخميم في سوهاج  ثم استخراج جثتها ووضعها في جوال وإلقائها بنهر النيل.

 

تلقى اللواء صبري عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم  بتلقيه بلاغًا من “صباح ف ع ا”، 29 عامًا - ربة منزل، مقيمه دائرة المركز بقيام كل من زوجها “السيد ا ع ا 40”، عامًا -عامل، وشقيقيه “علاء”، 40 عامًا - عامل، “محمد”، 31 عامًا - عامل، بقتل شقيقتهم “كريمة”، 23 عامًا - لا تعمل لسوء سلوكها وقيامهم بدفن جثتها داخل مسكن والدهم.

 وأضافت بأنها علمت بالواقعة مؤخرًا خلال عبثها بالهاتف المحمول الخاص بزوجها ووجود تسجيلات بين زوجها وشقيقيه مفادها اعتزامهم التخلص من شقيقتهم المذكورة لسوء سلوكها ورغبتهم فـي التخلص منها وقتلها.

 

كما أوضحت أنها عند مواجهة زوجها أقر لها بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقيه وعللت عدم إبلاغها بالواقعة فـي حينه لخشيتها من زوجها. 
 

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بقتل شقيقتهم خنقًا لذات السبب ودفنها بأرضية غرفة بمنزل والدهم وأضافوا بأنه عقب قيام زوجة الأول "المبلغة "بتهديد زوجها بفضح أمرهم قاموا باستخراج رفات جثة المجني عليها ووضعها داخل جوال بلاستيكي ونقلها علي دراجة بخارية خاصة بالمتهم الأول " تم ضبطها " وإلقاء الجوال بنهر النيل وذلك خشية افتضاح أمرهم كما أضافوا بقيامهم بعمل طبقة أسمنتية بأرضية الغرفة
محل الواقعة عقب استخراجهم لرفات الجثة.

  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.

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