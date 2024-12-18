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رياضة

مستهتر وغير مؤثر، رمضان السيد يطلب رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

الأهلي، أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يجب رحيل جميع اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في يناير القادم ما عدا أشرف داري وعلي معلول.

 

وقال رمضان السيد، في تصريحات تليفزيونية: "أري أن جميع اللاعبين الأجانب تمشي عدا أشرف داري، لكن بعد الاطمئنان على حالته وأنه قادر على المشاركة ولا يعاني من أزمة".

يحيى عطية الله، فيتو
يحيى عطية الله، فيتو

علي معلول أفضل من يحيى عطية الله

وتابع:" علي معلول، مع اقترابه من المشاركة في التدريبات الجماعية، يجب أن يتواجد، بسبب ضعف مستوى يحيى عطية الله".

وتابع:" مينفعش أن يكون ظهيري الأهلي خالد عبدالفتاح، ويحيى عطية الله، ويجب التعاقد مع 3 صفقات سوبر في الفترة القادمة، وشهدنا الفريق في مباراة باتشوكا".

 

رحيل ديانج وفتحي قرار عجيب

وأردف:" تعجبت من رحيل أليو ديانج وحمدي فتحي، عن الأهلي، واندهشت من عدم اعتماد كولر على اللاعب المالي، والموافقة على رحيله وبمقابل مادي ضعيف".

محمود كهربا، فيتو
محمود كهربا، فيتو

كهربا لازم يرحل

وعن مباراة شباب بلوزداد قال:" الأهلي قادر على عبور مباراة شباب بلوزداد، ويجب معاقبة كهربا ويتم استبعاده من المباراة، وأصبح غير مقنع ومؤثر في الأهلي، ويجب رحيله، خاصة أنه أهدر على النادي 2 مليون دولار بسبب ضربة الترجيح التي أهدرها أمام باتشوكا".

وأتم: "كهربا أصبح مستهتر ويمتلك ثقة زيادة، وجمهور الأهلي حزين بسبب مباراة باتشوكا، خاصة أننا كنا قريبين من الفوز والتأهل للنهائي".

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الأهلي النادي الأهلي أشرف داري علي معلول يحيي عطية الله خالد عبدالفتاح ديانج حمدي فتحي شباب بلوزداد كهربا

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