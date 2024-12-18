الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2024.

 

بطاقات الوصف الوظيفي

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 8  وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

بوابة الوظائف الحكومية 

ونشرت بوابة الوظائف الحكومية إعلانات وظائف شاغرة ومطلوبة في 22 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

كما انتهى من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 12 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

كما انتهى الجهاز من دراسة معدلات أداء ومقررات وظيفية في 33 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

تحويل الدرجات الوظيفية الشخصية إلى دائمة

وانتهى الجهاز من دراسة تحويل الدرجات الوظيفية الشخصية إلى دائمة في 10 وحدات بالجهاز الإداري بالدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ الجهاز الإدارى للدولة الوظائف الحكومية المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية وحدات الجهاز الإداري للدولة وظائف شاغرة

مواد متعلقة

رئيس التنظيم والإدارة يستقبل المقررة الخاصة بمصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان

التنظيم والإدارة: امتحان 422 ألف متسابق لشغل الوظائف منذ إنشاء مركز تقييم القدرات

التنظيم والإدارة: التعامل مع ما يزيد على 16 ألف مستند إلكتروني

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية

الأكثر قراءة

سائق التاكسي الذي أعاد 8 ملايين جنيه لصاحبها يكشف سبب رفضه مكافأة مليون جنيه

بعد تفتيشه ومسحه ضوئيا، ماذا وجد المسعفون الأتراك داخل سجن صيدنايا؟

بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد، تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية

كله موثق بالأوراق، إنبي يرد على مخالفة إعارة محمد حمدي للزمالك لوائح الفيفا

الأكاديمية العربية للنقل البحري تكشف حقيقة رفع علم المثليين بالقرب من فرع شيراتون القاهرة

مصطفى الفقي يكشف مغزى رسالة بشار الأسد الأخيرة وموقف مصر من الجولاني

السيسي يزف بشرى سارة لخريجي كليات الحاسبات العام الحالي (فيديو)

الكشف عن وثائق "خطيرة" بشأن برنامج إسرائيل النووي

منوعات

المزيد

تبرعت بواحدة والثانية أتلفها الحمل، تفاصيل ثالث عملية لزراعة كلية خنزير لمريضة

روسيا تطور منظومة "كالينكا" لمكافحة محطات "ستارلينك" التابعة لـ إيلون ماسك

الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مئات الأقمار لتزويد الأرض بالإنترنت

السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

المزيد

انفوجراف

فينيسيوس يعانق الذهب، جوائز الأفضل 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية