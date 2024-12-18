الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: مكافأة الـ ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات قائمة عن الجولاني

الجولاني، فيتو
الجولاني، فيتو

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، أن المكافأة البالغة ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "الجولاني" تقود للقبض عليه لا تزال قائمة.

 

الجولاني يدعو الغرب لإزالة تحرير الشام من لائحة الإرهاب

دعا زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، حكومات غربية مثل حكومة الولايات المتحدة، إلى إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب حتى تتمكن سوريا من إعادة البناء.


وفي تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، قال الجولاني: إن إزالة هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، سيمكن سوريا من إعادة البناء، وذلك علي حد تعبيره.

شدد الشرع أيضا على أن سوريا بحاجة الآن إلى إعطاء الأولوية لبناء الدولة، وإنشاء المؤسسات العامة التي تخدم جميع السوريين.

وكان الشرع قد بحث الأحد، خلال لقاء جمعه مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، سبل تحديث القرار 2254 في ظل التغيرات السياسية الراهنة في سوريا.

 

سيطرة الفصائل المسلحة علي سوريا

وأكد الجولاني أن الوضع الجديد يتطلب إعادة النظر في القرار ليواكب التطورات المستجدّة ويعكس الواقع الحالي بشكل أكثر دقة. 

كما شدد الشرع على ضرورة تعزيز التعاون الفوري والفعال لمعالجة القضايا الإنسانية والسياسية في سوريا، مع التركيز على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وكانت فصائل مسلحة بقيادة الجولاني، قد سيطرت على سوريا بالكامل، خلال الأسابيع الماضية، وأسقطت نظام بشار الأسد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجولاني ١٠ ملايين دولار الخارجية الأمريكية قوائم الارهاب سوريا

مواد متعلقة

استمرت 20 دقيقة، قوات إسرائيلية تنفذ عملية إنزال مجهولة الهدف قرب موقع عسكري في سوريا

مسئول بالأمم المتحدة بعد لقاء الجولاني: لحظة أمل حذر في سوريا

الجولاني يطمئن ممثلي الطائفة الدرزية: أنتم جزء من سوريا

الجولاني يتعهد بحل الفصائل المسلحة ودمج مقاتليها في الجيش السوري

الأكثر قراءة

سائق التاكسي الذي أعاد 8 ملايين جنيه لصاحبها يكشف سبب رفضه مكافأة مليون جنيه

الخارجية الروسية تكشف الجهة المتورطة فى نشر خبر اغتيال بشار الأسد

بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد، تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم

الأكاديمية العربية للنقل البحري تكشف حقيقة رفع علم المثليين بالقرب من فرع شيراتون القاهرة

السيسي يزف بشرى سارة لخريجي كليات الحاسبات العام الحالي (فيديو)

تفاصيل تورط موظفة في تزوير أوراق طلاب وتسجيلهم وهميًا بمدرسة خاصة بالهرم

مصطفى الفقي يكشف مغزى رسالة بشار الأسد الأخيرة وموقف مصر من الجولاني

منوعات

المزيد

روسيا تطور منظومة "كالينكا" لمكافحة محطات "ستارلينك" التابعة لـ إيلون ماسك

الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مئات الأقمار لتزويد الأرض بالإنترنت

السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

المزيد

انفوجراف

فينيسيوس يعانق الذهب، جوائز الأفضل 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

أستاذ حديث: السنة النبوية قدمت نموذجا رائدا في تعزيز مبادئ الأمانة على المال المشترك

أسماء سورة المنافقون وفضلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية