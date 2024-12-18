الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع البسلة والبصل وانخفاض جديد في الطماطم والبطاطس، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

اسعار الخضار، فيتو
اسعار الخضار، فيتو

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

 «فيتو» تستعرض أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

اسعار الخضار 
أسعار الخضار، فيتو

 

أسعار الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 9  جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 15 جنيهًا.

 

اسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم، فيتو

 

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى  12 جنيها.

 

اسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم، فيتو

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

 

الخضار 
الخضار، فيتو 

 

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 9 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.

 

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أسعار الخضار، فيتو

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات  إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار، فيتو 

 

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن سعر الليمون اليوم الأربعاء في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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