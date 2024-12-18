جمال إسماعيل، الفنان المتدين الذي عشق قراءة القرآن بصوته، وشارع شهير في الجيزة يحمل اسم شقيقه

جمال إسماعيل، فنان قدير من الزمن الجميل، ابن بيئة فنية شهيرة، فوالده موسيقار وشقيقه الأكبر هو الموسيقار علي إسماعيل، نبرة صوت وحضور متميز.

تنوعت أدواره فى السينما والمسرح والدراما وبرع في تقديم شخصية الأب الحنون والأستاذ صاحب الفلسفة، ورحل فى مثل هذا اليوم 18 ديسمبر من عام 2013.

عرف بالتدين الشديد، فقد داوم الفنان جمال إسماعيل منذ بدايته على حضور الدروس الدينية وكان محبا لقراءة القرآن بصوته، ومن مريدى الشيخ محمد متولي الشعراوي، كما كان من مريدي آل البيت، حتى إنه أوصى بدفنه في مقابر العائلة بالسيدة نفيسة.

البداية.. مفتش مسرحي

ولد الفنان جمال الدين إسماعيل بالقاهرة عام 1933، عائلته من محافظة الشرقية، نشأ في بيئة فنية، حيث إن والده الموسيقار إسماعيل أفندي خليفة، وله ثلاثة أشقاء فقط ليس من بينهم الفنان الراحل أنور إسماعيل وهم: الموسيقار علي إسماعيل (الذي يحمل شارع في الجيزة اسمه)، وعازف الساكسفون حسن إسماعيل، وأخت واحدة هي خديجة إسماعيل التي عملت مديرة بمعهد الخدمة الاجتماعية للبنات.

الفنان جمال إسماعيل فى أحد أدواره

حصل الفنان القدير جمال إسماعيل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس عام 1957، وحصل أيضًا على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، والتحق الفنان الراحل بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي التابعة لمصلحة الفنون

شيء في صدري في مسرح التلفزيون

بعد تخرجه عين الفنان جمال إسماعيل مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية عام 1958، ثم قام بإخراج عروض الفرقة المدرسية والجامعات وكذلك حفلات الشركات، وقام الفنان الراحل بالإشراف على تكوين فرقة الفنون بالشعر في عام 1961،، ثم استقال من وزارة التربية والعليم وانضم بعدها إلى فرقة مسرح التلفزيون، حيث شارك في مسرحية "شيء في صدري"، ثم قدم بعدها مهرجان الحب، ممنوع الستات، السكرتير الفنى، الدبور، سيدتى الجميلة، العفاريت الزرق، سندريلا والمداح، حبيبتى يامصر، الحب فى الصندوق، خشب الورد، الشحاتين، تتجوزينى ياعسل، حلاوة زمان، العالمة باشا مع سهير البابلى.

حبيب الروح أول أدواره

كان الظهور الأول للفنان جمال اسماعيل فى مشهد صامت ككومبارس فى فيلم ليلى مراد "حبيب الروح" عام 1951، ليتبعها عدد كبير من الأفلام وصل إلى 200 فيلم، لكنه لم يتعد فيها الأدوار الثانوية لكنها أدوار مؤثرة منها: الظالم والمظلوم، صراع العشاء، تيتو، ديك البرابر، طباخ الرئيس، مافيا، اللعب مع الكبار، عرق البلح، حرب أطاليا، القتلة، حسن اللول، كدابين الزفة، احنا بتوع الأتوبيس، وآخر أفلامه: رمضان مبروك أبو العلمين عام 2008 مع الفنان محمد هنيدى.

الفنان جمال إسماعيل

وفى الدراما قدم الفنان جمال إسماعيل أكثر من خمسين سهرة ومسلسل منها: ليالى الحلمية، السوق، عائلة شلش، حاجة تجنن، عودة سى السيد، الضوء الشارد، القاصرات، التوأم، المال والبنون، الليل وآخره، الفرسان، كما عمل أيضًا في مسلسلات الأطفال التلفزيونية.

رحيل مفاجئ أثناء التصوير

رحل الفنان جمال إسماعيل عن دنيانا راضيا عن أعماله فى مثل هذا اليوم عام 2013 عن 80 عاما إثر معاناته مع أمراض القلب، وذلك أثناء تصوير آخر أعماله الدرامية مسلسل "مكان في القصر" مع غادة عادل وفادية عبد الغني ومحمود الجندي، قبل أيام من انتهاء التصوير، وقام المخرج عادل أديب بإهداء العمل إلى روحه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.