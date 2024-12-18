رامي إمام يكشف مفاجأة عن حالة الزعيم الصحية ويرد على اعتزاله الفن بـ"كلمتين" (فيديو)

نفى المخرج رامي إمام، الشائعات التي تطارد الزعيم عادل إمام، حول حالته الصحية، قائلا: “ الزعيم يتمتع بصحة جيدة ويستمتع بوقته مع أحفاده”.

وأكد نجل الزعيم خلال لقائه ببرنامج "ET بالعربي": “ أنا مش بطلع أطمن حد عن صحة الزعيم لأن الحمد لله هو مفيش حاجة، وكلها شائعات طول الوقت احنا بنسمعها ودا عادي، احنا اتعودنا على دا، من أول ما كنت أنا صغير وسارة أختي ومحمد طول الوقت متعودين على الشائعات”.

وأضاف: " احنا مثلا كنا نروح نسكن في شقة صغيرة، فجأة يقولك العمارة دي بتاعة عادل إمام، نروح نسكن في حته فوق مطعم يقولوا المطعم بتاع عادل إمام، طول عمرنا متعودين على كده، الحمد لله احنا خدنا مناعة".

واوضح رامي عادل إمام، أنه على الرغم من كثرة الشائعات، إلا أنه دائما ما يظل هادئا ويعرف كيف يواجه تلك الأخبار، مضيفا: " مناعة الزعيم النفسية، قوية لأنه اكتسبها مع مرور الزمن، وباقي أفراد الأسرة كذلك، وأنه من الطبيعي مع مرور الزمن الشائعات نفسها بتاخد شكل مضخم على السن، فيقولك ده كبر فده تعبان".

ولفت: " الحمد لله الزعيم كويس جدا جدا بيستمتع مع أحفاده وأولاده، ومفيش أي حاجة وكل دي إشاعات، والناس عارفة والجمهور عارف كل حاجة وطبعا بيسمع الشائعات وبيتأثر بيها بشكل كبير، لكن هو فاهم كويس أوي ايه اللي بيتقال وازاي وعشان خاطر ايه".

وعن إمكانية عودة الفنان عادل إمام للظهور على وسائل الإعلام، قال: "والله طبعًا.. وجهة النظر بالنسبة له، هو عمل كل حاجة. فلو في أي دور، سأعرض عليه جديد تمامًا عن اللي عمله، طبعًا، يا ريت".

ورغم غياب عادل إمام عن الأضواء في الآونة الأخيرة، إلا أن رامي يرى أنه إذا عرض عليه دور جديد، فسيكون ذلك ممتعًا، لكن في الوقت نفسه، يؤكد أن والدهم قد حقق الكثير في مشواره الفني.

وعن حقيقة إعلان الفنان عادل إمام إعتزال الفن، أكد المخرج رامي عادل إمام: " أنه لا يوجد اعتزال في حياة والده: "لأ، مش اعتزال. طبعًا".

وأوضح أن عادل إمام وصل إلى مرحلة فنية لا تحتاج فيها إلى إثبات شيء آخر، مشيرًا إلى أن الهدف الآن هو اختيار المشاريع المناسبة والتوقيت المناسب، قائلًا: "لو ما جاتش حاجة مناسبة في التوقيت ده اللي أنا عايزه، طيب وليه أعملها؟". ورغم ذلك، شدد على أن هناك دائمًا طموحات وأفكار جديدة لدى والده.

واختتم رامي إمام حديثه بالتأكيد أن الزعيم عادل إمام يبقى أيقونة في الفن المصري، وأنه لا يمكن تكرار مكانته بسهولة: "لأ طبعًا.. ده عادل إمام!"

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