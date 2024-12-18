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ثقافة وفنون

لقاء الصدفة، طارق العريان يكشف كواليس تعارفه بزوجته نيكول سعفان (فيديو)

طارق العريان وزوجته
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان، فيتو

كشف المخرج طارق العريان، بداية قصة حبه لزوجته الحالية نيكول سعفان، لافتًا إلى أن الصدفة لعبت دورها في قصة الحب مع زوجته.

 

قصة حب طارق العريان لزوجته نيكول سعفان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "نيكول كانت جاية من استراليا في زيارة لمصر وشوفتها وأنا بعمل شغل، وبعدها سافرت واختفت لحد لما صديق مشترك ما بينا وصلنا ببعض، كنت حريص أوصلها لإني حسيت بانجذاب ليها".

 

وتابع: "عندما قابلتها في المرة التانية أخبرتني انها ستبقى في مصر عدة أشهر وأخبرتها بإني معجب بها حينها كانت تعتقد بأن الأمر لا يتجاوز فكرة الصداقة، لكن مع مرور الوقت صدقت إني بحبها".

 

نيكول سعفان تكشف قصة حب طارق العريان

من جانبها قالت نيكول سعفان زوجة طارق العريان: "بعد ما قابلت طارق سافرت أستراليا لقيته بعتلي رسالة وكان ناعم في كلامه جدا وفتح معايا كلام عن بيزنس وانا مكنتش فاهمه هو عايز إيه، لحد لما وضح ليَّ مشاعره ناحيتي وقال لي انه بيحبني وقعدنا فترة نتعرف على بعض".

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نيكول سعفان تكشف سر حبها لطارق العريان

وعن أكثر ما جذبها في طارق العريان، قالت نيكول سعفان: "أحب الهدوء اللي عنده، ولما عرفته غير ليا حياتي وحبيت شغله لإنه مميز ومختلف، وبحب ذكائه ووجهة نظره وبيفهم الشخصيات بتفاصيلها".

 

وعقب طارق العريان:"حبيت في نيكول سعفان شخصيتها وعجبني إنها ست حلوة بس مش ده اللي فارق معاها، فارق معاها انها يبقى ليها مكانة تانية غير حلاوتها وميزتها انها ست عاقلة يعني ممكن أعمل حاجات تضايقها بس بكلمتين تتفهم وتبقى تمام، وهي مش ست خنيقة".

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