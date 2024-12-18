أشرف نصار يرد على مفاوضات الأهلي لضم ياو أنور وأسامة فيصل

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، ما تردد عن مفاوضات النادي الأهلي لضم ياو أنور وأسامة فيصل في الفترة القادمة.

وقال نصار، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لم يقدم عرض من أجل ضم ياو أنور أو أسامة فيصل، ولم نتلق أي اتصالات سواء من مسئولي النادي أو وكلاء اللاعبين".

وتابع:" في حال تقديم عرض رسمي، سندرس الأمر، ولم نطلب التعاقد مع مهاجم في يناير الجاري كما تردد".

ياو أنور مهاجم البنك الأهلي، فيتو

أفضل رئيس لجنة حكام مصري

وأكمل رئيس نادي البنك الأهلي:" أفضل رئيس لجنة حكام مصري، خاصة أن التجربتين السابقتين لم تر أي تطور، وكنت أفضل استمرار ياسر عبدالرؤوف، لحين التعاقد مع خبير أجنبي كما أعلن هاني أبوريدة، ومن الأفضل التعاقد مع مطور يجلس مع الحكام ويشرح لهم بعض الحالات".

لا نعرف مصير رابطة الأندية

وتابع نصار:" لا نعرف مصير رابطة الأندية حتى الآن، ولا مانع من استمرار المجلس الحالي، وأحمد دياب رئيس الرابطة صديقي وبذل مجهود كبير في الفترة الماضية، وعلى تواصل مستمر مع الأندية ويستمع لهم".

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