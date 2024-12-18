وفاة عمة اللاعب محمد النني نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي

أعلن الكابتن ناصر النني والد اللاعب المصري محمد النني نجم نادي الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر عن وفاة شقيقته سلوى النني عمة اللاعب.

ونشر الكابتن ناصر النني والد اللاعب المصري محمد النني، عبر صفحته الشخصية الفيس بوك خبر وفاة شقيقته ولم يعلن حتى الآن تفاصيل الجنازة أو موعد الدفن ومكان الصلاة على الجنازة.

وفي المقابل سادت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب محمد النني فور علمهم بوفاة عمة اللاعب.

وتحولت صفحات الفيس بوك إلى سرادقات عزاء الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

محمد النني يحصل على الرخصة التدريبية "A"

أعلن محمد النني لاعب منتخب مصر ومتوسط ميدان فريق الجزيرة الإماراتي، حصوله على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونشر النني صورة له بشهادة الرخصة التدريبية A عبر صفحته الرسمية فيس بوك وكتب: “فخور جدًا بإعلان أنني حصلت بنجاح على ترخيص UEFA A، أنا ممتن لإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتي التدريبية ومعارفي وأنا متحمس جدًا للرحلة القادمة حيث أستمر في النمو وإحداث تأثير إيجابي في عالم كرة القدم”.

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