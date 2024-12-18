الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة عمة اللاعب محمد النني نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي

وفاة عمة اللاعب محمد
وفاة عمة اللاعب محمد النني نجم منتخب مصر،فيتو

أعلن الكابتن ناصر النني والد اللاعب المصري محمد النني نجم نادي الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر عن وفاة شقيقته سلوى النني عمة اللاعب.

محافظ الغربية يتفقد موقع حريق التهم مخزن مفارش بالمحلة (فيديو)

محمد النني يحصل على الرخصة التدريبية "A"

ونشر الكابتن ناصر النني والد اللاعب المصري محمد النني، عبر صفحته الشخصية الفيس بوك خبر وفاة شقيقته ولم يعلن حتى الآن تفاصيل الجنازة أو موعد الدفن ومكان الصلاة على الجنازة.

وفي المقابل سادت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب محمد النني فور علمهم بوفاة عمة اللاعب.

وتحولت صفحات الفيس بوك إلى سرادقات عزاء الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

محمد النني يحصل على الرخصة التدريبية "A"

أعلن محمد النني لاعب منتخب مصر ومتوسط ميدان فريق الجزيرة الإماراتي، حصوله على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونشر النني صورة له بشهادة الرخصة التدريبية A عبر صفحته الرسمية فيس بوك وكتب: “فخور جدًا بإعلان أنني حصلت بنجاح على ترخيص UEFA A، أنا ممتن لإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتي التدريبية ومعارفي وأنا متحمس جدًا للرحلة القادمة حيث أستمر في النمو وإحداث تأثير إيجابي في عالم كرة القدم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد موقع حريق التهم مخزن مفارش بالمحلة (فيديو)

حريق يلتهم مخزن بشارع العباسي القديم في المحلة (صور)

محمد النني يحصل على الرخصة التدريبية "A"

بمشاركة النني، الجزيرة يفوز بهدف على العروبة في كأس رئيس الإمارات (فيديو)

الأكثر قراءة

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء

مستهتر وغير مؤثر، رمضان السيد يطلب رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

ارتفاع البسلة والبصل وانخفاض جديد في الطماطم والبطاطس، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

انخفاض جديد، سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء

انخفاض كبير في اليوسفي والفراولة وارتفاع الجوافة، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

ارتفاع عدد قتلى زلزال فانواتو العنيف، واستمرار البحث على محاصرين تحت الأنقاض (فيديو)

رامي إمام يكشف مفاجأة عن حالة الزعيم الصحية ويرد على اعتزاله الفن بـ"كلمتين" (فيديو)

كله موثق بالأوراق، إنبي يرد على مخالفة إعارة محمد حمدي للزمالك لوائح الفيفا

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد قتلى زلزال فانواتو العنيف، واستمرار البحث على محاصرين تحت الأنقاض (فيديو)

تبرعت بواحدة والثانية أتلفها الحمل، تفاصيل ثالث عملية لزراعة كلية خنزير لمريضة

روسيا تطور منظومة "كالينكا" لمكافحة محطات "ستارلينك" التابعة لـ إيلون ماسك

الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مئات الأقمار لتزويد الأرض بالإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

فينيسيوس يعانق الذهب، جوائز الأفضل 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية