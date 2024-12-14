أخبار مصر: مدبولي في أسوان، أول تحرك من حكومة سوريا ضد إسرائيل، الأهلي يواجه باتشوكا، الكونجرس الأمريكي يكتب نهاية تيك توك

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مدبولي يزور أسوان اليوم لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، محافظة أسوان، لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو.

بعد خراب مالطة، أول رسالة من حكومة سوريا المؤقتة لمجلس الأمن بشأن إسرائيل

طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها في الشمال في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك الذي تم التوصل إليه عام 1974.

التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة

طقس اليوم، واصلت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها بشان حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، مؤكدًا أن الأحوال الجوية غير مستقرة وكاشفة عن موعد انخفاض جديد بدرجات الحرارة.

الأهلي يصطدم بـ باتشوكا لكتابة التاريخ والأخذ بالثأر الغائب منذ 16 عاما

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 في دولة قطر وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

لحظة حرق "مسن" مركز لرعاية المسنين في الأردن وتسبب في مصرع وإصابة 65 نزيلا (فيديو)

قالت مواقع أردنية إن السلطات تحقق مع مسن ستيني لإضرامه النار في مركز خاص لرعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمَّان، يوم الجمعة.

خطط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت، برلمان كوريا الجنوبية يحدد اليوم مصير الرئيس يون

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تصويتًا ثانيًا اليوم السبت على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-12- 2024، أبرزها مواجهة الأهلي وباتشوكا وليفربول وفولهام

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم إقامة العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالمية ولعل أبرزها مباراة الاهلي وباتشوكا بكأس القارات للأندية.

مودرن وبيطلبوها بالاسم، حكايات ومواقف من دفتر أحوال "منى" أول مأذونة في القليوبية (فيديو)

بملابس أنيقة وشكل مرتب وابتسامة جميلة بما يتناسب مع المناسبة، ولغة عربية سليمة، كتبت الدكتورة منى محمد المهدي ابنة قرية ميت راضي مركز بنها بمحافظة القليوبية شهادة نجاح للمرأة في وظيفة “مأذونة شرعية" لدرجة أن الأهالي والعائلات لقبوها بـ ”أشيك مأذونة" أو “المأذونة المودرن” ويطلبونها بالاسم.

60 مليون إسترليني، فاتورة بيع عمر مرموش لمانشستر سيتي

ذكرت صحف عالمية أن نادي مانشستر سيتي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المصري الدولي عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

أنعشت جيوب عائلة الأسد، أسرار صناعة "الكبتاجون" في سوريا لغزو الشرق الأوسط (فيديو)

ألقى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا الضوء على العديد من الملفات الشائكة والسرية من أهمها السجون والمعتقلات وصناعة مخدر "الكبتاجون".

موعد تسلم الخبير الأجنبي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة

كشف مصدر مقرب من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن الأخير تواصل منذ فترة مع الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وطالبه بترشيح خبير تحكيم أجنبي على مستوى عال من أجل تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري والعمل على تطوير منظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة.

صحيفة عبرية: أمريكا وإسرائيل تنسقان هجوما ضد إيران لوقف البرنامج النووي

أفادت قناة "i24NEWS" العبرية بأنه وفق معلومات حصرية لها، "إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان هجوما لوقف البرنامج النووي الإيراني".

بشكل غير متوقع، موديز تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بعد ساعات من تعيين رئيسا جديدا للوزراء

خفضتْ وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا يوم الجمعة، مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.

أقمار اصطناعية تكشف تجهيزات روسية لمغادرة "حميميم" السورية (صور)

كشفت صور أقمار اصطناعية يوم الجمعة، عن تجهيزات روسية بقاعدة حميميم في سوريا للمغادرة.

اليوم، ثاني جلسات محاكمة بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة البلوجر الشهيرة "هدير. ا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

صدمة جديدة، محكمة أمريكية ترفض طلبا بوقف حظر تيك توك بالولايات المتحدة

رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الجمعة طلبًا طارئًا من تطبيق تيك توك لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق بايت دانس بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.

شيء لا يصدق، سوريون يتجولون في منتجع عائلة الأسد الصيفي لأول مرة (صور)

قاد الدراج السوري باسل الصوفي دراجته مسافة 40 كيلومترًا بدءًا من مدينة اللاذقية في شمال غرب البلاد يوم الجمعة لزيارة منتجع عائلة الأسد الساحلي الخاص في الوقت الذي تجول فيه سكان محليون بأنحاء المجمع لأول مرة منذ عقود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.