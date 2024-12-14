السبت 14 ديسمبر 2024
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رياضة

موعد تسلم الخبير الأجنبي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة

بييرلويجي كولينا،
بييرلويجي كولينا، فيتو

اتحاد الكرة، كشف مصدر مقرب من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن الأخير تواصل منذ فترة مع الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وطالبه بترشيح خبير تحكيم أجنبي على مستوى عال من أجل تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري والعمل على تطوير منظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة.

هاني أبو ريدة، فيتو
هاني أبو ريدة، فيتو

موعد بدء مهمة خبير التحكيم الأجنبي

وبحسب المصدر، فقد كولينا استقر على اسم خبير التحكيم الأجنبي الذي سيتولى مهمة تطوير منظومة التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم إتمام التعاقد معه قبل نهاية ديسمبر الجاري، على أن يبدأ مهام عمله كرئيس للجنة الحكام باتحاد الكرة بدءا من يناير المقبل.

ويعد السويسري ماسيمو بوساكا من أبرز الأسماء المرشحة لتولي ملف تطوير التحكيم في مصر، لكن تبقى مهام منصبه كمدير لإدارة الحكام بالفيفا، عائقًا أمام التعاقد معه، لا سيما أن مجلس أبو ريدة يرغب في استقدام خبير حكام متفرغ لإدارة شؤون لجنة الحكام 

اتحاد الكرة يقبل استقالة لجنة الحكام ومسئول مؤقت لحين تعيين خبير أجنبي

قرار حاسم من هاني أبو ريدة بشأن لجنة الحكام

لجنة الحكام مؤقتة برئاسة وجيه أحمد

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة في أول اجتماعاته قبول استقالة لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف وتشكيل لجنة لإدارة شؤون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلًا من الكابتن وجيه أحمد والكابتن هشام صلاح مصطفى والكابتن جهاد جريشة والدكتور عزب حجاج والكابتن فهيم عمر، مع تعيين الكابتن چيمس حنا مديرًا ماليًّا للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل. 

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