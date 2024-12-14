صدمة جديدة، محكمة أمريكية ترفض طلبا بوقف حظر تيك توك بالولايات المتحدة

رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الجمعة طلبًا طارئًا من تطبيق تيك توك لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق بايت دانس بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.

طلبا طارئ من تيك توك

قدمت تيك توك وبايت دانس طلبًا طارئًا لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأمريكية للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأمريكية، ويعني حكم أمس الجمعة أنه على تيك توك الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.

وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون وبدون إجراء قضائي “سيؤدي إلى إيقاف تطبيق تيك توك -أحد أشهر منصات التعبير في البلاد- لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهريًّا”.

المحكمة العليا الأمريكية تحدد مصير تيك توك

وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة “منعت فيها المحكمة قانونًا أصدره الكونجرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا”.

وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأمريكية “التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير”.

وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق تيك توك ما لم تبيع شركة بايت دانس حصتها فيه بحلول 19 يناير.

ويمنح القانون أيضًا الحكومة الأمريكية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأمريكيين.

تهديد الأمن القومي الأمريكي

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن “استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدًا مستمرًّا للأمن القومي”.

وتقول تيك توك إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وقالت إن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، وأيضًا يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر في المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة.

ويضع القانون -ما لم تلغه المحكمة العليا- مصير تيك توك في يد الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديدا لمدة 90 يوما على الموعد النهائي في 19 يناير لفرض البيع على الشركة ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير.

وقال ترامب، الذي حاول دون جدوى حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر تيك توك.

رسالة الكونجرس إلى آبل وجوجل

وأبلغ رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالصين أمس الجمعة، الرئيسين التنفيذيين لشركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وشركة أبل، أنه يتعين عليهما الاستعداد لإزالة تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية في 19 يناير.



أحكام سابقة

كانت لجنة بمحكمة استئناف فيدرالية أمريكية بالإجماع، قد أيدت قبل 8 أيام، قانونا قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك في غضون أشهر قليلة، مما وجه هزيمة مدوية لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في معركتها من أجل بقائها في الولايات المتحدة.

ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا التماس منصة تيك توك لإلغاء القانون – الذي يلزم منصة تيك توك بقطع علاقاتها مع الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها بايت دانس، أو مواجهة الحظر بحلول منتصف يناير.

كما رفضت المحكمة طعن شركة تيك توك ضد القانون، الذي دفعت بأنه يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي.

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