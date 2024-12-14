السبت 14 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

صحيفة عبرية: أمريكا وإسرائيل تنسقان هجوما ضد إيران لوقف البرنامج النووي

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

أفادت قناة "i24NEWS" العبرية بأنه وفق معلومات حصرية لها، "إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان هجوما لوقف البرنامج النووي الإيراني".


وأشارت القناة إلى أن هذا الهجوم تمت مناقشته على نطاق واسع خلال اللقاءات الأخيرة مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي كان في إسرائيل.

ونقلت "I24NEWS" عن مصادر أمنية أن "المجال الجوي الإقليمي أصبح الآن أكثر وضوحًا، مما يوفر لإسرائيل خيارات عملياتية موسعة".

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن إيران وافقت على سيطرة أكبر على منشأتها النووية في "فوردو"، وهي علامة محتملة على موقف أكثر عرضة للخطر.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير يوم الجمعة، إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس الخيارات، بما في ذلك الضربات الجوية، لوقف البرنامج النووي الإيراني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد بعث يوم الخميس، برسالة إلى الشعب الإيراني، عدد فيها النجاحات الإسرائيلية ضد المحور الإيراني المتداعي وعشرات المليارات التي خسرتها طهران. مضيفا: "سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه إيران، وأنا مقتنع بأن ذلك سيحدث في وقت أقرب بكثير مما يعتقده الناس".

وفي سياق متصل، يعتقد مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن "إيران في أضعف موقف لها تاريخيًّا"، مردفًا: "لقد تفكك محور المقاومة إلى حد كبير، وداخل إيران نفسها، يشعر السكان بالخيانة"، حسب القناة.

ويشير المحللون إلى أن "الإيرانيين يخشون من هجوم إسرائيلي، ويفسرون وقف إطلاق النار في لبنان على أنه خطوة لتحرير الموارد اللازمة لعملية ما"، لكنَّ المصادر تؤكد أن "إسرائيل لا تفكر في اتخاذ إجراء ضد البرنامج النووي الإيراني دون تعاون وثيق مع الولايات المتحدة، مشددة على أهمية التنسيق الاستراتيجي بين الحليفين في هذه القضية الحساسة"، وفق "I24NEWS".

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