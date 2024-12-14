السبت 14 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي يزور أسوان اليوم لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،فيتو
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يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، محافظة أسوان، لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو.

تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تُعد المحطة الجديدة إحدى أكبر المحطات الشمسية في مصر والشرق الأوسط، وتساهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية المستدامة.

من المقرر أن يرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث سيجري تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى بالمحافظة، بالإضافة إلى لقاء عدد من القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية في أسوان.

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