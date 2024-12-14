السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أقمار اصطناعية تكشف تجهيزات روسية لمغادرة "حميميم" السورية (صور)

قاعدة حميميم الجوية
قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، فيتو

كشفت صور أقمار اصطناعية يوم الجمعة، عن تجهيزات روسية بقاعدة حميميم في سوريا للمغادرة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن شركة "ماكسار" للأقمار الاصطناعية رصدها طائرتين من طراز "أنتونوف إيه إن-124"، إحدى أكبر طائرات الشحن في العالم، ومقدمتهما مفتوحة بقاعدة حميميم في اللاذقية على الساحل السوري.

وأشارت إلى أعمال "تفكيك مروحية مقاتلة من طراز كيه.إيه-52 ويجري إعدادها على الأرجح للنقل بينما تستعد أجزاء من وحدة الدفاع الجوي إس-400 بالمثل للمغادرة من موقع انتشارها السابق في القاعدة الجوية".

ولفتت إلى أن القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، مركز الإصلاح والصيانة الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، "ما زالت دون تغيير إلى حد كبير منذ تغطيتنا للصور في 10 ديسمبر مع استمرار رصد فرقاطتين قبالة سواحل طرطوس".

وأطاحت المعارضة يوم الأحد الماضي، بالرئيس بشار الأسد بعد سيطرتها على دمشق.

وجعل سقوط النظام السوري عقود إيجار القواعد، التي اكتسبتها روسيا في العام 2017 لمدة 49 عامًا عديمة القيمة فعليًا، بعد عامين من إرسال بوتين جيشه لدعم قوات الأسد وصد مقاتلي المعارضة.

وكان الكرملين نقل الأسد وعائلته إلى المنفى في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إقناع الزعيم السوري بأنه خسر الحرب مع المعارضة.

وأشارت إلى أن موسكو تتواصل مع الحكام الجدد في سوريا بشأن وجودها هناك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقمار اصطناعية صور أقمار اصطناعية في سوريا شركة ماكسار للأقمار الاصطناعية اللاذقية الدفاع الجوي إس-400 القاعدة الجوية في طرطوس الرئيس بشار الأسد

الأكثر قراءة

ارتفاع يصل لـ 77.5 جنيها في أسعار اللحوم اليوم الجمعة 13/12/2024

بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟

أيمن يونس يفتح النار على جوميز: كان عاطلا قبل القدوم إلى الزمالك وقدر يخدعنا

يهدده بتسريب مكالمات فاضحة، ممثل مشهور يتعرض للابتزاز من مجهول ويحرر محضرا بالجيزة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أقمار اصطناعية تكشف تجهيزات روسية لمغادرة "حميميم" السورية (صور)

أمطار وشبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14- 12- 2024

شيرين عبد الوهاب بـ لوك الأميرات على مسرح حفلها في دبي (فيديو)

منوعات

المزيد

شركة ماكينزي الأمريكية تدفع 650 مليون دولار لتسوية تحقيق جنائي

للمرة الثانية، مذكرات الأمير هاري تحصد لقب السيرة الذاتية الأكثر تداولًا

دخان بلا نار، ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو)

مصر تستضيف مهرجان الألعاب الإلكترونية لأول مرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 13- 12- 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13/12/2024

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. الزمالك ضد سيراميكا.. نهائي كأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية