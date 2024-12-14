أنعشت جيوب عائلة الأسد، أسرار صناعة "الكبتاجون" في سوريا لغزو الشرق الأوسط (فيديو)

ألقى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا الضوء على العديد من الملفات الشائكة والسرية من أهمها السجون والمعتقلات وصناعة مخدر "الكبتاجون".



وطفا ملف صناعة "الكبتاجون" على السطح منذ سيطرة عناصر الفصائل العسكرية المسلحة على قواعد عسكرية ومستودعات توزيع المنشطات المخلوطة بـ"الأمفيتامين" التي غمرت السوق السوداء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

مصانع مخدرات الأسد وعشرات المستودعات

التي يتم انتقاد حبوب الكبتاجون بالملايين وتعبأتها

داخل الأجهزة الكهربائية

والاثاث

والفواكة pic.twitter.com/VtcabnEidG — تـرند²⁴ | يـهمك (@Trrend24Yhmk) December 12, 2024

وقامت فصائل المعارضة منذ سيطرتها على مقاليد الحكم في البلاد بضبط العشرات من مصانع "الكبتاجون" الرئيسية في الساحل السوري إضافة إلى محافظة حمص ودمشق وأريافهما.

كما وضعت الفصائل يدها على مصانع مهجورة لتصنيع المخدر تحتوي على مواد كيميائية يستعان بها في التصنيع، بينها كميات كبيرة من مادة الصودا الكاوية "هيدروكسيد الصوديوم" مكدسة في أكياس كبيرة، ومنشطات يدخل في تركيبها مخدر "الأمفيتامين"، إضافة إلى مئات الحبوب في شرائط جاهزة للبيع تعود ملكيها إلى ماهر الأسد كما أكدته الفصائل لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتعهدت فصائل المعارضة المسلحة بإتلاف الحبوب، وتم بالفعل تداول العديد من الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تخلص المقاتلين من أكياس كبيرة من المخدر وتفريغها من محتواها.

I visited a massive Syrian captagon production & export facility.



It’s a short drive from Damascus, the seat of power of the Assad family which long denied any links to the billion-dollar narcotics trade.



Inside: a periodic table of chemicals and thousands of pills concealed in… pic.twitter.com/VdYChwzv3Q — Timour Azhari (@timourazhari) December 13, 2024

وسمحت إدارة العمليات العسكرية (الأربعاء) لوكالة "فرانس برس" بالدخول إلى مستودع في مقلع على مشارف دمشق، حيث تم إخفاء حبوب "الكبتاجون" داخل مكونات كهربائية للتصدير.

وفي مرآب أسفل المستودع ومناطق التحميل، تم تعبئة آلاف حبوب "الكبتاجون" ذات اللون "البيج" وتخبئتها في ملفات نحاسية لمحولات كهربائية منزلية جديدة.

وفي مستودع بالأعلى، كانت صناديق من الورق المقوى جاهزة لإخفاء الحبوب المخدرة على أنها حمولة من بضائع اعتيادية إلى جانب كمية كبيرة من الصودا الكاوية المعبئة في أكياس بيضاء.

والصودا الكاوية أو "هيدروكسيد الصوديوم" هو عنصر أساسي في إنتاج "الميثامفيتامين" وهو مادة أقوى من الأمفيتامين وأخطر.

. @CarolineRose8, whose organisation @NewlinesInst tracks all publicly recorded captagon seizures and lab raids, said the site our team visited appeared to be one of the biggest captagon labs that has been found.



"It’s very possible that it's the biggest one that existed in… pic.twitter.com/3W1DxeGfen — Timour Azhari (@timourazhari) December 13, 2024

وقالت كارولين روز مديرة مشروع تجارة "الكبتاجون" في معهد "نيو لاينز" بنيويورك إن قيمة التجارة العالمية في "الكبتاجون" تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وتقدر الأرباح السنوية للقيادة السورية السابقة منها بنحو 2.4 مليار دولار.

وأضافت روز التي ترصد منظمتها جميع عمليات ضبط "الكبتاجون" ومداهمات المعامل المسجلة علنا، أن الموقع الذي شاهدته "رويترز" يبدو أنه أحد أكبر معامل "الكبتاغون" التي تم العثور عليها.

وصرحت بأنه "من المحتمل جدا أن يكون الأكبر في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام في سوريا".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت العشرات من المقاطع المصورة التي تتحدث عن العثور على أطنان من مخدر الكبتاجون في المقرات الأمنية والسجون إضافة إلى قصور عائلة الأسد.

وللتذكير، أعلنت فصائل المعارضة السورية صباح الأحد 8 ديسمبر 2024 في بيان على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما توجه الأسد وعائلته إلى موسكو حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.

وتطرق قائد العمليات العسكرية في هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، إلى العلاقة بين آل الأسد والكبتاجون، حين قال في كلمته التي ألقاها، الأحد، في المسجد الأموي بدمشق، إن الأسد ترك سوريا مزرعة للأطماع الإيرانية كما نشر الطائفية، وجعل سوريا مصنعًا للكبتاجون.

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