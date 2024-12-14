السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

لحظة حرق "مسن" مركز لرعاية المسنين في الأردن وتسبب في مصرع وإصابة 65 نزيلا (فيديو)

حرق مسن مركز لرعاية
حرق "مسن" مركز لرعاية المسنين في الأردن، فيتو

قالت مواقع أردنية إن السلطات تحقق مع مسن ستيني لإضرامه النار في مركز خاص لرعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمَّان، يوم الجمعة.

ولقي 6 نزلاء مصرعهم، وأصيب 5 آخرين بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين "جمعية الأسرة البيضاء"، يوم الجمعة.

وحسبما نقلت وكالة "بترا" للأنباء عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى فإن 111 نزيلًا يقطن في المركز.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إعلامية أردنية فيديو لرجل يشعل النار في غطاء للنوم ويضعه على أريكة في مركز رعاية المسنين.

وقالت مواقع أردنية إن السلطات تحقق مع المسن الذي أشعل الحريق وذلك تمهيدا لإحالته للمدعي العام لاستجوابه.

وتفقد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان صباح الجمعة، أوضاع المصابين جراء الحريق الذي نشب في دار رعاية المسنين.

ووجه المسؤول الأردني وزارة التنمية الاجتماعية لتأمين الحالات التي تم إخلاؤها إلى مراكز إيوائية أخرى بكامل احتياجاتهم من المستلزمات والرعاية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسن ستيني مركز خاص لرعاية المسنين العاصمة الاردنية عم ان جمعية الأسرة البيضاء وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مركز رعاية المسنين غطاء للنوم

الأكثر قراءة

لحظة حرق "مسن" مركز لرعاية المسنين في الأردن وتسبب في مصرع وإصابة 65 نزيلا (فيديو)

60 مليون إسترليني، فاتورة بيع عمر مرموش لمانشستر سيتي

ارتفاع يصل لـ 77.5 جنيها في أسعار اللحوم اليوم الجمعة 13/12/2024

شيء لا يصدق، سوريون يتجولون في منتجع عائلة الأسد الصيفي لأول مرة (صور)

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

يهدده بتسريب مكالمات فاضحة، ممثل مشهور يتعرض للابتزاز من مجهول ويحرر محضرا بالجيزة

أيمن يونس يفتح النار على جوميز: كان عاطلا قبل القدوم إلى الزمالك وقدر يخدعنا

انفجارات قوية تهز العاصمة السورية دمشق

منوعات

المزيد

شيء لا يصدق، سوريون يتجولون في منتجع عائلة الأسد الصيفي لأول مرة (صور)

في رسالة إلى "آبل وجوجل"، الكونجرس الأمريكي يحدد موعد إزالة "تيك توك" من متاجر التطبيقات

شركة ماكينزي الأمريكية تدفع 650 مليون دولار لتسوية تحقيق جنائي

للمرة الثانية، مذكرات الأمير هاري تحصد لقب السيرة الذاتية الأكثر تداولًا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 13- 12- 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13/12/2024

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. الزمالك ضد سيراميكا.. نهائي كأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية