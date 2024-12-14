لحظة حرق "مسن" مركز لرعاية المسنين في الأردن وتسبب في مصرع وإصابة 65 نزيلا (فيديو)

قالت مواقع أردنية إن السلطات تحقق مع مسن ستيني لإضرامه النار في مركز خاص لرعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمَّان، يوم الجمعة.

ولقي 6 نزلاء مصرعهم، وأصيب 5 آخرين بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين "جمعية الأسرة البيضاء"، يوم الجمعة.

🚨عاجل | فيديو متداول للحظة حريق دار "الأسرّة البيضاء" لرعاية المسنين فجر اليوم الجمعة

✍️بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى حيث كانت هناك حادثة مشابهة بنفس هذه الدار قبل سنوات مضت

والسؤال يبقى‼️

✍️من يتحمل مسؤولية هذا الفعل وماهو الدور الذي يقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية… pic.twitter.com/wSynCxLON7 December 13, 2024

وحسبما نقلت وكالة "بترا" للأنباء عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى فإن 111 نزيلًا يقطن في المركز.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إعلامية أردنية فيديو لرجل يشعل النار في غطاء للنوم ويضعه على أريكة في مركز رعاية المسنين.

وقالت مواقع أردنية إن السلطات تحقق مع المسن الذي أشعل الحريق وذلك تمهيدا لإحالته للمدعي العام لاستجوابه.

وتفقد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان صباح الجمعة، أوضاع المصابين جراء الحريق الذي نشب في دار رعاية المسنين.

ووجه المسؤول الأردني وزارة التنمية الاجتماعية لتأمين الحالات التي تم إخلاؤها إلى مراكز إيوائية أخرى بكامل احتياجاتهم من المستلزمات والرعاية اللازمة.

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