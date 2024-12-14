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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-12- 2024، أبرزها مواجهة الأهلي وباتشوكا وليفربول وفولهام

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم إقامة العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالمية ولعل أبرزها مباراة الاهلي وباتشوكا بكأس القارات للأندية.

 

موعد مباريات كأس القارات للأندية

باتشوكا ضد الأهلي الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: الكاس 5


موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا

مانيما أنيون ضد الجيش الملكي الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6


مازيمبي ضد يانغ أفريكانز الساعة:  3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3


استاد أبيدجان ضد أورلاندو بيراتس الساعة:  6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 7


الترجي الرياضي ضد بيراميدز الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


مولودية الجزائر ضد الهلال
الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: 6


موعد مباريات الدوري الإنجليزي 

آرسنال ضد إيفرتون الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1


ليفربول ضد فولهام الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2


وولفرهامبتون ضد إبسويتش تاون الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3


نوتينجهام فورست ضد أستون فيلا الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1


موعد مباريات الدوري الإسباني 

إسبانيول ضد أوساسونا الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


ريال مايوركا ضد جيرونا الساعة:  5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


إشبيلية ضد سيلتا فيجو الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


رايو فاليكانو ضد ريال مدريد الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


موعد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ضد أتلانتا الساعة:  4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1


أودينيزي ضد نابولي الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1


يوفنتوس ضد فينيزيا
الساعة:  9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية


موعد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج ضد باير ليفركوزن الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر،5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 8


يونيون برلين ضد بوخوم الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر،5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت تطبيق Tod


ماينز ضد بايرن ميونيخ الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر،5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5


بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هولشتاين كيل الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر،5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: TOD


سانت باولي ضد فيردر بريمن الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت5


موعد مباريات الدوري الفرنسي 

مارسيليا ضد ليل الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4


أوكسير ضد لانس الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 8


ستاد ريمس ضد موناكو الساعة:10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

موعد مباريات دوري أدنوك 


بني ياس ضد البطائح الساعة:  2.45 مساء بتوقيت مصر، 3.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية1


العروبة ضد عجمان الساعة:  2.45 مساء بتوقيت مصر، 3.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية2


الشارقة ضد الوحدة الساعة:  5.30 مساء بتوقيت مصر، 6.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية – أبوظبي الرياضية – الشارقة الرياضية.

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