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مودرن وبيطلبوها بالاسم، حكايات ومواقف من دفتر أحوال "منى" أول مأذونة في القليوبية (فيديو)

أشيك مأذونة في القليوبية،
أشيك مأذونة في القليوبية، فيتو

بملابس أنيقة وشكل مرتب وابتسامة جميلة بما يتناسب مع المناسبة، ولغة عربية سليمة، كتبت الدكتورة منى محمد المهدي ابنة قرية ميت راضي مركز بنها بمحافظة القليوبية  شهادة نجاح  للمرأة في وظيفة “مأذونة شرعية" لدرجة أن الأهالي والعائلات لقبوها بـ ”أشيك مأذونة" أو “المأذونة المودرن” ويطلبونها بالاسم.

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أشيك مأذونونة في القليوبية 

وتعمل الدكتور منى المهدي “مأذونة شرعية” بقريتي ميت راضي وكفر سعد يمركز بنها، لمدة 13 عامًا وكذلك تعد أول مأذونة داخل قرية بالقليوبية.

الأمر جاء صدفة، أشيك مأذونة في القليوبية تروي قصتها 

وروت الدكتورة منى المهدي قصتها وسر عشقها لوظيفة “مأذونة شرعية”: وقالت: "الأمر جاء صدفة فأنا خريجة ليسانس حقوق وحاصلة على الماجستير وعند اعتذار مأذون الناحية عن عمله أشار إليَّ أحد أشقائي بالتقدم لهذه الوظيفة، وبالفعل قدمت ومعي سيدتان أخريان وفزت بالوظيفة باعتباري الأعلى في الدرحة العلمية".

وعن نظرة المجتمع لها قالت: "الأمر كان غريبًا في البداية ومحل اندهاش وتعجب لكن ما هوَّن ذلك أني من أبناء القرية وكنت أدخل المنازل من باب أني من الأهل وبعدها اسمي بدأ يتردد مما جعل البعض من خارج نطاق دائرتي يستعين بي ويطلبني بالاسم".

 

أغرب المواقف الذي تعرضت له مأذونة القليوبية 

وعن أغرب المواقف الذي تعرضت لها أثناء تأدية عملها “مأذونة القليوبية” أضافت: "في حالة طلاق بين زوجين كانت بينهم مشاكل كبيرة وصلت للمحاكم وبعد وقوع الطلاق أطلقت الزوجة الزغاريد فاستشاط الزوج غضبًا وخطف الدفتر وحاول تمزيقه ظنًّا منه أنه سيلغي الطلاق وهنا تدخلت لتهدئته، وأكلنا كل شيء بعدها في هدوء".

 

عدم الاستسهال في الطلاق، مأذونة القليوبية تقدم النصيحة 

ونصحت المأذونة بالقليوبية الزوجين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم وعدم الاستستهال خاصة في أمور الطلاق، مشيرة إلى أنها كثيرًا ما تدخلت بين الزوجين لإصلاحهما قبل وقوع الطلاق وهو ما تكلل نجاحه كثيرًا. 

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