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رياضة

60 مليون إسترليني، فاتورة بيع عمر مرموش لمانشستر سيتي

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

ذكرت صحف عالمية أن نادي مانشستر سيتي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المصري الدولي عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

 

ووفقًا للصحفي بيت أورورك التابع لموقع “فوتبول إنسايدر” فإن نادي مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش في الفترة المقبلة.

وأشار إلى إن نادي فرانكفورت الألماني منفتح على بيع عمر مرموش في يناير لكن بمقابل مادي ما بين 50 – 60 مليون جنيه إسترليني.

وأكد المصدر ذاته أن أنظار مانشستر سيتي تحولت نحو مرموش صاحب الـ25 عامًا، بسبب نقص الخيارات الهجومية لديه منذ بيع جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم مرموش إلى فرانكفورت خلال صيف 2023 في صفقة مجانية بعد رحيله عن فولفسبورج، ويمتد عقده حتى يونيو 2027، وقد سجل اللاعب 17 هدفًا وصنع 6 أهداف في 41 مباراة بجميع المسابقات خلال موسمه الأول مع الفريق الألماني.

وخاض مرموش، 22 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم بمختلف المسابقات حتى الآن وسجل 18 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

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