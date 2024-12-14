اليوم، ثاني جلسات محاكمة بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة البلوجر الشهيرة "هدير. ا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

وقررت المحكمة الاقتصادية في الجلسة السابقة تأجيل محاكمة بلوجر شهيرة على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء، إلى جلسة اليوم 14 ديسمبر للاطلاع وتقديم المستندات.

بث فيديوهات خادشة للحياء

وأسندت النيابة إلى المتهمة، 4 اتهامات من بينها نشر أخبار كاذبة، نشر فيديوهات خادشة للحياء وهدم قيم المجتمع والأسرة المصرية، والتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات دافعت المتهمة عن نفسها قائلة: “لم أرتكب أي فعل مخالف للقانون”.

وتحفظت جهات التحقيق على هاتف محمول خاص بها، وبفحصه فنيًّا تبين احتواؤه على مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، وقرص مدمج.

وكشفت التحريات؛ أنه لم يتم اتهامها سابقًا في أي قضايا مخلة للأداب، وأنها غير مسجلة آداب، لكن سبق اتهامها في قضايا أخرى، وتبين إدانتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيده، عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.



وكانت ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر الشهيرة، من داخل شقتها بأحد "كمبوندات" القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

وكانت أجهزة الأمنية رصدت نشر ه.ع، عددًا كبيرًا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وإنستجرام" تحرض فيها على الفسق والفجور.

وألقي القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة الجديدة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول.

بلاغ للنائب العام ضد بلوجر شهيرة

وقدم محام فى وقت سابق بلاغا للنائب العام ضد ه.ع يتهمها فيه بالتحريض على الفجور وهدم قيم المجتمع.

وأكد المحامي في بلاغه بأن تلك الأفعال تقع تحت تأثير قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور، ونشر محتوى غير أخلاقي على الإنترنت.



وأضاف المحامي أنه تقدّم ببلاغه لوجود مخالفة تحت بند جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقًا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمة، والعقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية.

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