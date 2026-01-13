الثلاثاء 13 يناير 2026
مايكل كاريك مدير فنيا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي

كاريك
كاريك
أعلن نادي مانشستر يونايتد تعيين مايكل كاريك مدربًا للفريق الأول حتى نهاية موسم 2025/26 لخلافة البرتغالي روبين أموريم المقال.

 

كاريك مدربا لمانشستر يونايتد

لعب كاريك 464 مباراة مع النادي، وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأسين للرابطة، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وانضم كاريك إلى الجهاز التدريبي للفريق الأول بعد اعتزاله في عام 2018، وعمل تحت قيادة جوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير. وبعد رحيل سولشاير، قاد كاريك النادي بامتياز خلال فترة توليه منصب المدير الفني المؤقت.

تولى اللاعب الدولي الإنجليزي السابق منصب المدير الفني لنادي ميدلسبره لمدة عامين ونصف ابتداءً من أكتوبر 2022.


قال مايكل كاريك في تصريحات لموقع: "إن تحمل مسؤولية قيادة مانشستر يونايتد شرف كبير".

"أعرف ما يتطلبه النجاح هنا؛ ينصب تركيزي الآن على مساعدة اللاعبين للوصول إلى المعايير التي نتوقعها في هذا النادي الرائع، والتي نعلم أن هذه المجموعة قادرة على تحقيقها أكثر من أي وقت مضى".

"لقد عملت مع عدد من اللاعبين بالفعل، ومن الواضح أنني واصلت مراقبة الفريق عن كثب في السنوات الأخيرة، ولدي ثقة كاملة في مواهبهم وتفانيهم وقدرتهم على النجاح هنا".

"لا يزال هناك الكثير لنقاتل من أجله هذا الموسم، ونحن على استعداد لتوحيد الجميع وتقديم الأداء الذي يستحقه المشجعون من دعمهم المخلص".

الجريدة الرسمية