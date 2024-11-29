أخبار الرياضة اليوم، إمام عاشور يعتذر لزملائه بالأهلي بعد أزمته الأخيرة، عملاق إيطاليا يضحي بـ 3 من نجومه لحسم صفقة محمد صلاح، لماذا حققت النيابة مع شوبير في قضية وفاة أحمد رفعت؟ الكابتن يجيب

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أكد مصدر داخل فريق وادي دجلة، أن إدارة النادي أخطرت اتحاد الكرة رسميا بعدم خوض بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية، والمقرر أن تجمع بينه وبين فريق مسار "توت عنخ آمون" والمحدد لها يوم الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل.

كما أكد المصدر في تصريحات خاصة أن اتحاد الكرة أعلن من قبل إلغاء بطولة السوبر المصري، فكيف يتم فجأة إرسال خطاب لإقامته يوم 3 ديسمبر المقبل؟.



أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم رسميا، اليوم الجمعة، استئناف نشاط كرة القدم مجددا، بعد التوقف خلال الفترة الماضية بسبب ظروف الحرب.

وقال الاتحاد اللبناني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن لجنته التنفيذية عقدت اجتماعا، اليوم، وقررت خلاله استكمال جميع أنشطة كرة القدم.

حذر محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، لاعبي القلعة الحمراء مرة أخرى من استخدام منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد تطورات أزمة إمام عاشور الأخيرة.



وتطورت أزمة إمام عاشور بعدما قام اللاعب بنشر إستوري عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام يقصد بها المدير الرياضي للأهلي قبل أن يقوم بحذفها مباشرة.

حسمت هادية حسني منصب رئاسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزها باكتساح على منافسها الدكتور علي حسب الله حيث جاءت النتيجة 8-1 لصالحها.

لتقود هادية حسني اتحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

فيما فاز على منصب العضوية كل من: "شهاب يحيى - منة الله الطناني - كريم شديد - مروة علي - شريف جعفر - أحمد مجدي الدكروري".

اعتذر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لزملائه بالفريق على غرار أزمته الأخيرة واعتراضه على عدم مشاركته في مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

وقال إمام عاشور عبر ستوري علي إنستجرام: "أولًا كل الاحترام والتقدير لزمايلي ولكل منظومة الفريق من الكبير للصغير، وأنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد مني، ومتقبل للعقوبة وده شيء طبيعي".

يرغب فريق إيطالي في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الموسم المقبل حال عدم تجديد عقده مع الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وبحسب مجلة "FourFourTwo" الإنجليزية فإن نادي إنتر ميلان يرغب في ضم محمد صلاح في صفقة انتقال حر.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف محمود حمدي الونش من المشاركة بشكل أساسي في مباراة الأبيض القادمة أمام غزل المحلة.

وشارك محمود حمدي الونش، مع الزمالك في ودية مدينة نصر بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

كشفت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، التي أقيمت أمس الخميس واليوم الجمعة، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور 2941 عضوا قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء خلال الاجتماع الثاني للعمومية.



ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للأهلي بعدما تم تسجيل 2941 عضوا، فيما كان من المقرر حضور 10% أو خمسة آلاف عضوٍ؛ أيهما أقل لاكتمال النصاب القانوني.

منتخب مصر، ينتظر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تسلم مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد مهام منصبه في العاشر من ديسمبر المقبل، من أجل عقد جلسة مع هاني أبو ريدة الذي سيتولى رئاسة اتحاد الكرة خلال السنوات الأربع المقبلة.



وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن، أجريا اتصالا هاتفيا في الأيام الماضية مع هاني أبو ريدة وقاما بتهنئته على نجاح قائمته بالتزكية في انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة.

كشف أحمد شوبير، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بعض الحقائق المتعلقة باتهامه، أنه أحد الأسباب التي أدت إلى اكتئاب الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، والذي تسبب في تعرضه لحالة إغماء، وترتب عليه إصابته ببعض الأمراض مما أدى إلى وفاته.

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