عملاق الدوري الإيطالي يضحي بـ 3 من نجومه لحسم صفقة محمد صلاح

يرغب فريق إيطالي في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الموسم المقبل حال عدم تجديد عقده مع الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

إنتر ميلان يرغب في ضم صلاح

وبحسب مجلة "FourFourTwo" الإنجليزية فإن نادي إنتر ميلان يرغب في ضم محمد صلاح في صفقة انتقال حر.

يستعد النيراتزوري لبيع ثلاثة لاعبين وهم أرناتوفيتش، مهدي طارمي، وخواكين كوريا لحسم صفقة محمد صلاح بحسب الصحفية الإنجليزية.

ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه النجم المصري عن عدم تلقيه أي عروض من ليفربول من أجل تجديد عقده وهو ما جعله يشعر بالإحباط في ظل تألقه كونه هداف الفريق في جميع البطولات.

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