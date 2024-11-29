بعد توقف طويل، استئناف النشاط الكروي في لبنان

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم رسميا، اليوم الجمعة، استئناف نشاط كرة القدم مجددا، بعد التوقف خلال الفترة الماضية بسبب ظروف الحرب.

عودة النشاط الكروي في لبنان



وقال الاتحاد اللبناني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن لجنته التنفيذية عقدت اجتماعا، اليوم، وقررت خلاله استكمال جميع أنشطة كرة القدم.



وحددت اللجنة التنفيذية مطلع العام الجديد 2025، موعدا لانطلاق جميع المنافسات والبطولات التي توقفت خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الدوري اللبناني.



ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد اللبناني موعدا محددا لاستئناف الدوري، مع مراعاة منح الأندية فرصة للاستعداد لخوض المباريات المقبلة.

وكان النشاط الكروي اللبناني قد اقتصر، في الشهرين الماضيين، على المعسكر الذي خاضه المنتخب الأول في قطر، قبل أن يلعب مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي الأخير.

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