السبت 30 نوفمبر 2024
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رياضة

جلسة مرتقبة بين حسام حسن وهاني أبو ريدة

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، ينتظر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تسلم مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد مهام منصبه في العاشر من ديسمبر المقبل، من أجل عقد جلسة مع هاني أبو ريدة الذي سيتولى رئاسة اتحاد الكرة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن، أجريا اتصالا هاتفيا في الأيام الماضية مع هاني أبو ريدة وقاما بتهنئته على نجاح قائمته بالتزكية في انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة. 

خطة إعداد منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

وبحسب المصدر، فإنه تم الاتفاق بين حسام حسن وهاني أبو ريدة على عقد جلسة بينهما بمقر اتحاد الكرة عقب تسلم الأخير مهام منصبه في العاشر من ديسمبر المقبل، من أجل مناقشة خطة إعداد المنتخب الوطني الأول وتجهيزه بشكل جيد للمرحلة المقبلة الأكثر أهمية، والتي ستشهد استكمال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، فيتو
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، فيتو

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين بتصفيات المونديال

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة لخوض مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمام منتخبي إثيوبيا وسيراليون في الفترة من 17 إلى 25 مارس المقبلين 

ويقع منتخب مصر الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

منتخب إثيوبيا، فيتو
منتخب إثيوبيا، فيتو

نتائج منتخب مصر السابقة في تصفيات المونديال

وخاض منتخب مصر 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3 مواجهات، وكان التعادل حاضرا في مواجهة وحيدة.

في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فاز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 6 - 0.

وفي الجولة الثانية، حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بنتيجة 2 - 0.

وفي الجولة الثالثة، انتصر «الفراعنة»، على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2 - 1.

وخلال الجولة الرابعة، تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بنتيجة 1 - 1.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- غينيا بيساو 6 نقاط.

3- بوركينا فاسو 5 نقاط.

4- سيراليون 5 نقاط.

5- إثيوبيا 3 نقاط.

6- جيبوتي نقطة وحيدة.

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