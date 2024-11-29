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رياضة

برئاسة هادية حسني، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة الجديد

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة الجديد برئاسة النائبة هادية

حسمت هادية حسني منصب رئاسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزها باكتساح على  منافسها الدكتور علي حسب الله حيث جاءت النتيجة 8-1 لصالحها.

لتقود  هادية حسني اتحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

فيما فاز على منصب العضوية كل من: "شهاب يحيى - منة الله الطناني - كريم شديد - مروة علي - شريف جعفر - أحمد مجدي الدكروري".

وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لاتحاد الريشة الطائرة، قد اكتمل بحضور 9 هيئات من أصل 12 لهم حق الحضور والتصويت، فيما غابت أندية قارون الرياضي - السلام ببنها - نادي بني سويف الرياضي.

وانطلقت الجمعية العمومية في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة، بالقاعة الرئيسية بمقر الاتحادات الرياضية المصرية داخل ستاد القاهرة.

قائمة المرشحين في انتخابات الريشة الطائرة

 وشهدت انتخابات اتحاد الريشة الطائرة منافسة على جميع المقاعد، وتأتي قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة: علي حسب الله - هادية حسني

العضوية:

كريم شديد - شريف جعفر - شريف عبد المنعم - منة الله طارق الطناني - مروة علي - أحمد مجدي - خالد عبد المنعم - وليد عاطف - محمد كمال - شادي يحيى - شهاب يحيى - وخالد ممدوح.

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هادية حسني الاتحاد المصري للريشة الطائرة علي حسب الله

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